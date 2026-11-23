Peugeot annuncia il proprio ritiro dal FIA World Endurance Championship con effetto immediato. La notizia arriva nel giorno della chiusura delle iscrizioni alla prossima stagione agonistica che inizierà in primavera da Lusail in Qatar.

La decisione è stata presa dopo una serie di riunioni effettuate da Stellantis Motorsport negli ultimi giorni. Il programma endurance del costruttore francese viene quindi improvvisamente chiuso dopo la recente 6h Monza, ultima competizione dell’attuale versione della 9X8.

Una nuova auto avrebbe infatti dovuto debuttare nel 2027, la terza dal ritorno nell’endurance di Peugeot. Tante in ogni caso le difficoltà incontrate dai francesi dalla 6h Monza 2022 ad oggi, in totale sono stati raccolti solamente quattro podi ed una pole position (6h Spa 2026).

Peugeot aveva già iniziato a girare con il nuovo prototipo ed aveva svelato la presenza nel campionato 2027 di Alex Quinn e Robert Shwartzman, pronto per tornare nel FIA WEC dopo la complicata parentesi nella NTT IndyCar Series con PREMA Racing.

La velocità della decisione di Stellantis ricorda quanto accaduto nel 2012. Ai tempi Peugeot decise di non iniziare il FIA World Endurance Championship dopo aver preparato gran parte del proprio impegno sportivo ed aver sviluppato la 908 Hybrid4, prototipo che non ha mai effettivamente gareggiato.

Dopo l’addio di Alpine e quello odierno di Peugeot scendono ad otto i costruttori impegnati nel FIA WEC 2027. L’assenza della bandiera francese verrà ‘compensata’ dal debutto di Ford e McLaren, pronte per sfidare Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis e Toyota.

Una nota ufficiale recita: “La decisione è coerente con il piano strategico FaSTLAne 2030, che concentra gli sforzi e le risorse dell’Azienda sullo sviluppo di nuovi prodotti, sulla qualità e su una più ampia copertura del mercato. Stellantis Motorsport sfrutterà le proprie competenze ingegneristiche e l’esperienza maturata nelle competizioni per rafforzare ulteriormente le attività sportive nel customer racing, ambito in cui l’Azienda occupa una posizione di rilievo nelle vendite di vetture da rally per i clienti grazie alla propria offerta multimarca”.

Il programma in FIA Formula E verrà interrotto al termine del campionato 2026-27, la serie elettrica che ha recentemente effettuato i test pre-stagionali in Spagna a Jarama vede attualmente impiegati Opel e Citroën.

Continuerà l’attività nel FIA World Rally Championship di Lancia, mentre non ci sono informazione certe per Maserati che partecipa attivamente nel GT2 European Series da qualche anno e che ha presentato la scorsa estate un interessante progetto per correre anche tra le GT4. Tutto confermato invece per quanto riguarda il mondo USA con il ritorno di Dodge nella NASCAR Cup Series 2027.