24 Ore di Le Mans
WEC, Alessandro Pier Guidi rinnova il proprio contratto con Ferrari
Alla vigilia delle Finali Mondiali di Barcellona, Ferrari ha annunciato la conferma di Alessandro Pier Guidi. Il pilota italiano continuerà a correre anche nei prossimi anni con il marchio di Maranello, un vincente sodalizio iniziato nel 2017.
Il piemontese ha trionfato a Le Mans nella classe regina con Antonio Giovinazzi e James Calado, la line-up della Ferrari 499P #51 ha poi siglato anche il Mondiale piloti nella stagione 2026.
Il nostro connazionale vanta, tra i tanti risultati, altre due gioie di classe a Le Mans (2019-2021), due sigilli in classe alla Rolex 24 at Daytona (2024-2014) ed un successo assoluto alla 24h di Spa-Francorchamps, realizzato nel 2021 dopo un’indimenticabile bagarre nel finale con Audi e WRT.
Il nativo di Tortona ha dichiarato in una nota: “Sono davvero felice di annunciare il rinnovo del mio rapporto con Ferrari, che in questi anni è diventata per me una famiglia. Indosso il Rosso da tanto tempo e sono orgoglioso di poter continuare a rappresentare questi colori. Mi auguro di conquistare insieme nuove vittorie e nuovi titoli, proseguendo il percorso di successi che abbiamo intrapreso”.
Non poteva mancare il commento di Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: “Con Alessandro abbiamo conquistato successi entrati nella storia della Ferrari e del motorsport, basti pensare alla vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 2023, quanto tornammo in gara per il successo assoluto con la 499P ottenendolo al primo tentativo, o ai titoli Mondiali Piloti e Costruttori che abbiamo portato a Maranello nel 2025. Si tratta solo di alcuni esempi, i più memorabili, di una lunga serie di traguardi conquistati insieme grazie a un rapporto straordinario, fatto di professionalità e stima reciproca”.