WEC, stagione in crescendo per Genesis al debutto

Genesis Magma Racing non ha sfigurato nel FIA World Endurance Championship. Il marchio coreano, legato a stretto contatto con Hyundai, è stata la grande novità del Mondiale 2026, l’unico nuovo costruttore ad entrare in pista in attesa degli esordi di Ford e McLaren.

Le due GMR-001 hanno mostrato sin da subito dei buoni risultati, la Top10 di Spa-Francorchamps non è stato un caso. La pole di Mathys Jaubert a Barcellona è stato solo uno dei momenti da incorniciare nell’anno del debutto del team diretto da Cyril Abiteboul.

Gabriele Tarquini, direttore sportivo di Genesis, ha dichiarato in una nota. “La GMR-001 ha mostrato il passo che ormai tutti sanno che la vettura possiede. Ora dobbiamo lavorare ancora più duramente in vista della prossima stagione. Abbiamo margini di miglioramento in diverse aree, emersi nel corso delle ultime gare; spetta a noi intervenire su questi aspetti per tornare più forti nel 2027”.

L’ex campione del mondo turismo ha concluso dicendo: “È stato un percorso straordinario, da Imola a Monza. Ricordo che l’obiettivo iniziale era semplicemente quello di riuscire a schierare due vetture sulla griglia di partenza per la prima gara. Il lavoro svolto nello sviluppo dell’auto è stato incredibile. Ora siamo consapevoli di avere tra le mani un’ottima vettura”.

Genesis ha firmato tre Top10 in totale tra Spa, Circuit of The Americas e Barcellona. L’auto ha guidato la corsa a Monza nella prima fase e soprattutto ha terminato in 11ma posizione la 24h Le Mans, fatto non banale all’esordio. Il prototipo basato su un telaio ORECA può solo che crescere dopo un primo anno di primo profilo ed obiettivamente difficile da pronosticare.