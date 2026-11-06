WEC, Kubica e Ferrari n. 83 svettano nella FP2

Robert Kubica balza al comando della classifica assoluta al termine della seconda sessione di prove libere in vista della 6h di Monza, ultimo atto del FIA World Endurance Champinship. Il pilota della Ferrari n. 83 di AF Corse ha fatto la differenza nel finale, la classifica è cambiata progressivamente con un tracciato sempre più asciutto.

La 499P n. 83 ha preceduto l’Aston n. 007 di Harry Tincknell, la BMW n. 15 di Raffaele Marciello e la BMW n. 36 di Victor Martins. Ottimi segnali anche da parte di Genesis, Mathieu Jaminet (n. 19) ha siglato il quinto tempo davanti a Earl Bamber (Cadillac n. 38).

Antonio Fuoco (Ferrari n. 50) si è classificato in settima posizione con la prima delle 499P ufficiali. Il pilota calabrese completa la Top10 davanti a Peugeot n. 94, Genesis n. 17 e Alpine n. 35.

In LMGT3, Ford Racing ottiene una doppietta nel secondo turno del weekend monzese del FIA WEC. Seb Priaulx (n. 77) e Logan Sargeant (n. 88) svettano sulla Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 di Iron Lynx e la Porsche 992 GT3-R EVO n. 91 di Manthey.