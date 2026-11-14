Atletica, un mese agli Europei di Cross: l’Italia si prepara, secondo snodo a Osimo con il Valmusone

Manca un mese agli Europei 2026 di Cross, che si disputeranno domenica 13 dicembre a Belgrado (Serbia). In avvicinamento alla rassegna continentale, proseguono le prove di corsa campestre alle nostre latitudini: dopo il Cross della Valsugana, andato in scena settimana scorsa, ora l’appuntamento è con il Cross Valmusone, previsto domenica 15 novembre a Osimo (in provincia di Ancona). In terra marchigiana ci sarà spazio per delle prove sui 7,5 chilometri, che si preannunciano particolarmente avvincenti.

Tra gli uomini il favorito della vigilia sempre essere Abderrazzak Gasmi, secondo un anno fa prima di debuttare con la maglia azzurra agli Europei. L’atleta della Casone Noceto, quarto ai Campionati Italiani sui 10 km e terzo sui 3000 siepi agli Assoluti, incrocerà Pietro Pellegrini. Sul fronte femminile, invece, riflettori puntati su Joyce Mattagliano, già quarta sui 10.000 metri in pista a Sulmona in primavera. Spazio anche al cross corto sui 2 km con Simone Valduga e Lorenza De Noni.

Un occhio anche al settore giovanile: Abrham Asado, Mauro Dallapiccola, Luciano Carallo, Francesco Ropelato e Francesco Mazza tra gli under 23; Laura ed Elena Ribigini tra le under 23 insieme a Federica Borromini; Vittore Borromini e Omar Fiki tra gli under 20 con Riccardo Serafini, Marco e Luca Coppola; Valeria Carnevali tra le under 20.