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Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Cross di Atapuerca 2026, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour. Nadia Battocletti apre la sua stagione di corsa campestre sullo stesso percorso in cui si è imposta un anno fa. Il via della gara femminile è fissato alle 12.40 di domenica 22 novembre, su 7.837 metri al Centro di Archeologia Sperimentale di Atapuerca, nei pressi di Burgos. Alle 13.20 partirà la prova maschile, sulla stessa distanza.

Per la trentina è la quinta partecipazione alla classica spagnola. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri torna sui prati dopo un 2026 in cui ha vinto 5.000 e 10.000 metri agli Europei di Birmingham e ha portato il record italiano dei 1.500 a 3’57”54. La gara di Atapuerca dirà come si traduce quella condizione al primo impegno dell’autunno nel cross. E il confronto sarà subito di livello: per confermarsi, l’azzurra dovrà fare i conti con avversarie che hanno già corso forte nelle prime uscite della stagione.

La rivale più attesa è Asefa Abreha, etiope di vent’anni, bronzo africano dei 10.000 metri e vincitrice della 10 km su strada di Brașov in 30’16”. Il riferimento di Battocletti sulla stessa distanza è il 30’08” corso a Lilla in aprile. Otto secondi che non fanno un pronostico sul prato, ma danno la misura di quanto possa essere competitivo il confronto. L’Etiopia schiera anche Wosane Asefa Mangistu, due volte argento mondiale Under 20 nel 2026, nel cross e nei 3.000 siepi, e Lemlet Nibret, quarta a Soria. Proprio a Soria ha chiuso terza la keniana Mirriam Cherop, bronzo nella miglia ai Mondiali di corsa su strada di Copenaghen: se la gara resterà compatta fino all’ultimo giro, la sua velocità sarà un fattore. Da seguire anche la tunisina Marwa Bouzayani, quarta ai Mondiali di Tokyo nei 3.000 siepi, e la spagnola Idaira Prieto, quarta sui 10.000 agli Europei di Birmingham. Tra le padrone di casa ci saranno anche Carolina Robles e María Forero, campionessa europea Under 23 di cross.

Al maschile si rinnova il duello tra Mathew Kipsang e Rodrigue Kwizera. Il keniano ha battuto allo sprint il rivale sia ad Atapuerca un anno fa sia domenica scorsa a Soria. Kwizera, al via per la prima volta da spagnolo, dovrà decidere se provare a staccarlo prima della volata. A complicare la sfida c’è il burundese Egide Ntakarutimana, già vincitore di tre cross Gold in questo autunno, mentre l’etiope Berihu Aregawi, tre volte argento mondiale della specialità, cerca risposte dopo il nono posto al rientro a Itálica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Cross di Atapuerca 2026, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 12.40 con la gara femminile, dalle 13.20 la gara maschile. Buon divertimento a tutti.