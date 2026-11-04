Volley, Perugia domina senza Giannelli in Superlega. Nikolov macchina da punti, Michieletto pimpante contro Bovolenta

Ricchissima serata di Superlega: il massimo campionato italiano di volley maschile ha offerto ben cinque partite valide per la quarta giornata, in occasione del primo turno infrasettimanale di questa stagione. Perugia prosegue la propria cavalcata in maniera impetuosa: i Block Devils hanno sconfitto Cisterna con un sonoro 3-0 di fronte al proprio pubblico e hanno infilato la quinta vittoria consecutiva, utile per confermarsi al comando a quota 14 punti.

I Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo sono stati guidati dal palleggiatore Stefano Cappadona, che ha preso il posto per l’occasione del leader Simone Giannelli e ha mandato in doppia cifra l’opposto Ferre Reggers (16 punti) e lo schiacciatore Kamil Semeniuk (11), affiancato di banda da Oleh Plotnytskyi (9), da annotare la buona prova dei centrali Giovanni Sanguinetti (6) e Federico Crosato (7), mentre tra le fila dei laziali il migliore è stato Giulio Magalini (11).

La corazzata umbra ha conservato due lunghezze di vantaggio su Civitanova, che è riuscita a imporsi per 3-1 contro Modena al termine di un tiratissimo big match. A fare la voce grossa è stato l’attaccante Aleksandar Nikolov, che ha messo a segno addirittura 35 punti (5 ace) e ha guidato la Lube verso il trionfo insieme a Eric Loeppky (14) e Mattia Bottolo (12), tra le fila dei Canarini i migliori sono stati lo schiacciatore Luca Porro (15) e il centrale Pardo Mati (16 punti, 6 muri).

Perugia ha guadagnato un punto nei confronti di Trento, ora distante tre lunghezze dalla vetta dopo essersi imposta al tie-break contro Piacenza nell’altro confronto al vertice di questa bella serata. L’opposto Theo Faure (17 punti) e i martelli Alessandro Michieletto (14) e Daniele Lavia (13) si sono distinti insieme ad Adriano Fernandes (11) nel confronto con i Lupi guidati dal bomber Alessandro Bovolenta (16 punti) e il martello Manuel Zlatanov (15).

Le altre due partite di serata si sono decise al tie-break: Monza l’ha spuntata sul campo di Cuneo, mentre Verona si è resa protagonista di una rimonta da 0-2 e ha ottenuto un successo di lusso di fronte al proprio pubblico. Tra i brianzoli si sono distinti Diego Frascio (27) e Zhasmin Velichkov (15), tra gli scaligeri spicca Noumory Keita (13).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sir Susa Scai Perugia vs Cisterna Volley 3-0 (25-22; 25-17; 25-15)

Rana Verona vs Allianz Milano 3-2 (22-25; 22-25; 25-23; 25-18; 15-10)

Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (25-16; 25-20; 23-25; 15-8)

Cucine Lube Civitanova vs Valsa Group Modena 3-1 (25-23; 29-31; 33-31; 25-21)

Acqua Sant’Anna Cuneo vs Vero Volley Monza 2-3 (21-25; 23-25; 25-23; 28-26; 13-15)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 14 punti*, Civitanova 12, Trento 11, Piacenza 10, Milano 6, Verona 5, Prata di Pordenone 3**, Cisterna 3, Modena 3, Cuneo 3, Monza 2, Padova 4. *= 1 partita in meno, **= 1 partita in meno.