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Beach Volley

Margherita Coretti e Micol Lafuenti conquistano l’argento alle Olimpiadi Giovanili. Sorrisi nel beach volley

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19 secondi fa

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Italia beach volley
Italia beach volley / FIPAV

Margherita Coretti e Micol Lafuenti hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nel torneo di beach volley che ha animato le battute iniziali delle Olimpiadi Giovanili 2026, in corso di svolgimento a Dakar (capitale dell’Africa). Le azzurre hanno perso la finale per il titolo contro le olandese Jara Both e Matilda de Groot, che si sono imposte sulla sabbia africana per 2-1 (21-16; 19-21; 15-11) in 48 minuti di gioco.

Si tratta di un bel risultato per la coppia tricolore, che ha regalato al Bel Paese il secondo alloro della storia in questa disciplina nella rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores, emulando il risultato conseguito otto anni fa da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi a Buenos Aires (l’ultima edizione della competizione prima di una lunga interruzione).

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Le nostre portacolori si erano rese protagoniste di un cammino immacolato fino all’atto conclusivo: successi contro Egitto, Giappone e Nigeria nella fase a gironi, poi contro Paraguay, Argentina e Svizzera nella fase a eliminazione diretta. La medaglia di bronzo è finita al collo delle svizzere Gaehwiler/Eugster (21-13, 21-14 contro le cinesi Zhuang Ming/Qi, mentre tra gli uomini hanno trionfato gli austriaci Hohenauer/Poinstingl (22-20, 13-21, 15-12 contro i tedeschi Hueper/Wuest).

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