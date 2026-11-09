Volley femminile, le migliori italiane della 7ª giornata di A1: Frosini scatenata, Egonu firma il colpo a Scandicci

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 7ª GIORNATA DI SERIE A1

GIORGIA FROSINI: Ventidue punti in tre set e il premio di MVP nella vittoria della Cda Volley Talmassons FVG contro Il Bisonte Firenze. L’opposta mette a terra 18 palloni su 32, senza errori diretti, e chiude con il 56% in attacco e il 46% di efficienza. Aggiunge due ace e due muri. Ben 15 dei suoi 22 punti arrivano in fase break.

PAOLA EGONU: La Numia Vero Volley Milano vince in tre set sul campo della Savino Del Bene Scandicci e la sua opposta lascia il segno anche dai nove metri. Firma quattro ace su 13 battute, con due errori, e chiude da MVP con 21 punti e due muri. In attacco trova 15 vincenti su 27 palloni, il 55%, senza subire una murata.

ELENA PIETRINI: Fa la differenza in tutti i fondamentali nel derby che la ChorusLife Volley Bergamo vince al tie-break contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Firma 21 punti, di cui cinque a muro e uno al servizio, e tiene il 68% di ricezione positiva con il 45% di perfetta, senza errori diretti su 35 palloni. Il 36% in attacco racconta solo una parte della sua partita.

ANNA PIOVESAN: Si prende il premio di MVP nel 3-0 della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sulla Cbf Balducci Hr Macerata. La schiacciatrice firma 17 punti con 16 attacchi vincenti su 33, il 48% di realizzazione e il 36% di efficienza. Aggiunge un muro e regge bene anche in seconda linea, con il 58% di ricezione positiva e un solo errore su 24 palloni.

ALICE TORCOLACCI: La Laica Cioccolato Uyba passa sul campo dell’Omag Consolini Volley 1907 e la sua centrale chiude con 17 punti, un bottino costruito soprattutto in attacco. Sono 13 i palloni messi a terra su 19, con il 68% di realizzazione e il 52% di efficienza. Ci sono anche tre muri e un ace nella sua prova.

SARA BONIFACIO: Cinque muri e nessun errore in attacco nella vittoria dell’Igor Gorgonzola Novara sul campo della Granda Volley Cuneo. La centrale chiude con 12 punti e sfrutta sette degli undici palloni che le arrivano, senza subire murate. Il 63% di realizzazione coincide così con il dato di efficienza.

ILARIA SPIRITO: Nella battaglia che la Reale Mutua Fenera Chieri vince al tie-break contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, il libero offre alla sua squadra una ricezione di grande qualità. Tutti positivi i 18 palloni che gestisce, con il 72% di perfetta e nessun errore diretto. Una sicurezza per Van Aalen nella costruzione del cambio palla.