Alice Volpi: “La pressione mi ha mangiata viva a Tokyo e Parigi. Sto lottando per tornare in squadra”

Conoscere sé stessi. Prendersi una pausa, anche lunga, dopo una delusione cocente. Poi rimettersi in gioco, in un ambiente iper competitivo, crescere nuovamente gara dopo gara. Ricominciare a sorridere. C’è da prendere tanto insegnamento dalla carriera di Alice Volpi, celeberrima fiorettista azzurra capace di conquistare due titoli iridati nel 2018 e nel 2023 nel fioretto, ma a cui fino a questo momento è mancato il guizzo per la medaglia olimpica individuale. Un sogno ancora vivo, come testimoniato dalla diretta interessata nel corso di una lunga intervista concessa a Focus, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Alice Liverani.

L’azzurra nelle battute iniziali ha proprio rimarcato l’importanza di essere tornata recentemente sul podio in Coppa del Mondo dopo quanto successo a Parigi 2024, dove si è dovuta accontentare del quarto posto: “Quando sei giovane e vedi che vincere sembra facile, un po’ ti abitui, così come anche le persone intorno a te – ha detto Volpi – Crescendo ti rendi conto di quanto è importante una medaglia, adesso do sempre più valore a queste conquiste. Le medaglie non d’oro non sono scontate, non è facile salire sul podio. Il post-Parigi l’ho vissuto sulla mia pelle, erano quattro anni che non vincevo in Coppa del Mondo. Gareggiare senza portare dei risultati ti rende la vita difficile in allenamento, avere delle conferme è importante”.

La toscana ha poi parlato della suo periodo buio, vissuto appunto dopo la delusione olimpica: “Non sapevo se continuare o prendere una pausa. Mi sono fermata per sei mesi, poi mi sono resa conto che mi mancava. Tutte quelle abitudini facevano parte della mia vita e non volevo lasciarle. Mi sono resa conto di quanto è complicato rimettersi in gioco. L’Italia è fortissima nel fioretto, sfortunatamente per me mi sono dovuta mettere in gioco perché stavo perdendo il treno, tutt’ora sto lottando per rientrare in squadra, sono la numero dieci al mondo, sono sulla buona strada e ci credo, ma ci sono stati diversi momenti in cui credevo di non farcela”.

L’atleta ha poi proseguito: “Sappiamo benissimo che le Olimpiadi sono ogni quattro anni e per noi sono di un’importanza estrema. Di base nella carriera di un’atleta c’è tutta la vita, io fortunatamente ho riscosso successi importanti come la vittoria di un Mondiale. Presentandomi in un momento in cui potevo aspirare all’oro ritrovarmi a non riuscire a portare a casa nemmeno una medaglia è stato difficile. Può succedere, lo sport è questo. Ma non mi è andata giù il modo in cui l’ho vissuta. Mi sarebbe piaciuto vivere meglio sia Tokyo che Parigi, ma la tensione mi ha mangiata viva entrambe le volte. Adesso per andare a Los Angeles metterei la firma. Tra gli sportivi figure come lo psicologo e il mental coach sono sempre più importanti. Al di là delle piccole cose di preparazione, l’aspetto mentale è quello che ti fa fare in gara la differenza”.

Successivamente Volpi ha ripercorso i punti salienti della carriera, ricordano il metallo più pregiato ai Mondiali Giovanili nel 2012: “Quando sei giovane o Under 20 vivi tutto con estrema leggerezza, almeno per quanto mi riguarda. In maniera inconscia mi sembrava tutto naturale, non sentivo uno sforzo così grande. Per me era divertimento, una passione grande che mi riusciva talmente bene da non farmi sentire peso o pressione. Quel Mondiale mi ha fatto pensare al futuro ma sono rimasta con i piedi per terra, non sapevo cosa mi aspettasse, ero emozionata per il passaggio di categoria ma non avevo idea di come si sarebbe trasformata la mia vita sportiva una volta entrata nel mondo dei grandi”. Poi, l’argento al debutto nella massima categoria: “Lì quando arrivai seconda per una sola stoccata mi resi conto di essere entrata nelle grandi. Era il primo Mondiale, lo aspettavo da tempo. Mi sentivo pronta e così è stato. Da lì ho sempre voluto rimanere al vertice e ho capito le mie potenzialità”.

Poi, nel 2018, la gioia iridata: “Dopo il primo Mondiale mi era rimasta la voglia di fare lo step in avanti, mi servì tantissimo perché non ero soddisfatta. L’anno dopo era come se dovessi concludere quanto iniziato. È stato uno dei giorni più belli della mia vita, ricordo ancora le sensazioni. Non avevo un grande feeling, non sentivo niente né in positivo né in negativo. Eravamo in Cina, c’era il fuso orario, era tanti giorni che eravamo lì. È stato il primo titolo importante in carriera, da lì è cominciato il vero lavoro. La parte più difficile è riconfermarsi, da noi dopo tre mesi devi già riconfermarti visto la poca distanza tra Mondiali e Coppa del Mondo. Devi ritrovare gli stimoli giusti per metterti sotto con gli allenamenti e ricominciare a vincere. Favorevole a una eventuale proposta di Mondiali alternati? È bello avere un finale di stagione che ti permette di fare il punto della situazione, stringerei di più le Coppe del Mondo. Quest’anno abbiamo cominciato ad ottobre, abbiamo una gara al mese, poi ne abbiamo due di fila. Si finisce a maggio, poi gli Europei a giugno, quindi i Mondiali. Ridurrei il circuito, ma è bello avere i Mondiali ogni anno”.

2018 e 2023, due ori iridati, vissuti però in maniera completamente diversa: “È cambiato tantissimo, in primis l’età che è molto importante. È da un anno che la sento, non fisicamente, ma interiormente. Facciamo sempre la stessa vita, sei circondata da giovani. Quando ti ritrovi con colleghi più giovani di dieci anni capisci che si sta avvicinando la fine della carriera. Si dà quindi più importanza a quello che fai. Al primo Mondiale avevo una fame diversa. Dopo il 20118, quasi senza accorgermene, ho frenato la mia corsa, come se mi fossi accontentata e avessi vissuto gli anni successivi dopo con meno mordente. E quando non hai fame è difficile portare a casa buoni risultati. Poi ho capito che dovevo fare qualcosa ed essere nuovamente incisiva. A Milano l’ho vissuta come se fosse un’Olimpiade, era da tanto che non salivo sul podio, avevo difficoltà personali, era tutto più faticoso. Al Mondiale in casa senti la pressione ma anche la vicinanza di amici e parenti. Avevo solo sensazioni negative, così come la mia preparatrice e il mio CT che a posteriori mi hanno confidato di essere stati disperati. Poi come ogni gara parti con difficoltà ma magari realizzi l’assalto che ti sblocca la giornata e ti fa vincere il Mondiale. Nel mio caso fu quello con la statunitense argento a Parigi Scruggs. Fu tostissimo, al cardiopalma anche a livello di fiato, vinsi all’ultima stoccata dopo un assalto ad armi pari. Ci sono quegli assalti che ti svoltano, magari cominci la giornata con fatica, vinci un match che avevi quasi perso, quindi abbandoni un po’ di tensione”.

In un mondo competitivo come il fioretto femminile è facilissimo ritrovarti al cospetto di avversarie connazionali. Un’arma a doppio taglio secondo Volpi: “Speriamo sempre di non trovarci tra italiane, non è mai un assalto piacevole. E’ anche vero che viviamo dei momenti di difficoltà schermistica: spesso ci dimentichiamo come funziona la scherma da un giorno all’altro, non abbiamo ideee. In quei momenti di difficoltà che possono essere più o meno lunghi, in alcuni casi preferisci incontrare le italiane. Anche se è un assalto difficile ci si conosce a memoria, non devi pensare a niente, puoi utilizzare quello che conosci su di lei al contrario di un assalto che devi interpretare al momento. Da una parte non è bello perché sai tutto dell’altra, dall’altra parte quando non hai troppa certezza di cosa fare è utile trovare qualcuno che conosci”.

Lo scorso marzo, dopo tantissima attesa, è arrivato un nuovo successo in Coppa del Mondo, a Lima: “Fu una gara particolare, stavo provando sensazioni positive, vedevo miglioramenti ma non arrivava ancora l’occasione giusta, ho sempre beccato altre italiane. In quella gara è girato tutto per il verso giusto, ho fatto una bella gara che mi ha portato sul gradino più alto, è stata emozionante. Di solito la vittoria te la vivi una notte, io l’ho vissuta un po’ di più, l’aspettavo da tanto tempo e mi ha permesso di continuare in maniera più tranquilla”.

Poche settimane fa invece Volpi è stata parte del super podio tutto italiano, conquistato a Takamatsu per il primo evento stagionale della competizione itinerante: “Io sono stata un diesel, ho fatto fatica a ritornare in forma con fisico e mentalità. La differenza è che quest’anno ci sono, non mi manca niente, mi manca solo trovare la continuità, non adagiarmi. I risultati ti danno forza ma ti fanno anche rilassare. Bisogna continuare su questa strada, è stata una bella gara. Mi sono resa conto che in semifinale la felicità per il risultato ha condizionato l’assalto, ma sono felicissima perché era la prima gara della stagione, non sai mai che sensazioni hai. È sempre bello partire con il piede giusto, ti dà la giusta spinta per continuare. Obiettivi della stagione? Tutte le gare: per me sono importantissime, ogni gara è importante, Los Angeles è dietro la porta, quest’anno devo fare quel passo in più come continuità. Ho fatto dei buoni risultati ma devo trovarne altri. Sarei felice di chiudere la stagione andando al Mondiale“.

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