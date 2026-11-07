Paola Egonu trascina Milano nel big match: Scandicci si arrende in 3 set nell’anticipo della settima di A1

La Numia Vero Volley Milano non rallenta nemmeno nel big match sul campo della Savino Del Bene Scandicci e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato. Al Pala BigMat la capolista si impone con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-17), confermando solidità e profondità contro una delle principali rivali nella corsa alle posizioni di vertice. Le lombarde salgono così a 21 punti con un solo set perso, mentre Scandicci incassa la terza sconfitta e resta al quinto posto a quota 13.

Milano mette subito pressione con il servizio e il muro, portandosi sull’1-4 grazie anche a Danesi. Scandicci prova a restare in scia affidandosi a Van Ryk e Skinner, ma Egonu e Lanier consentono alle ospiti di conservare un piccolo vantaggio fino al 14-16. Le toscane trovano il 15-18 con un muro di Bosio e provano a riaprire il set con Aleksic, Skinner e Van Ryk. Sul 21-24 arriva però il muro di Egonu, che chiude il primo parziale sul 25-21. Il secondo set è il più equilibrato. Scandicci parte meglio e sale sul 7-5, ma Milano reagisce con Kurtagic e Danesi, capace di incidere sia in attacco sia a muro. Le due squadre procedono a lungo punto a punto, passando dal 12-12 al 14-14, prima dello strappo ospite propiziato da Egonu e Piva. Sul 15-19 la Savino Del Bene non si arrende: Skinner riporta le padrone di casa a contatto, mentre 2 errori dell’opposta azzurra valgono il 18-19. Nel finale, però, Lanier firma 3 punti pesantissimi e spinge Milano sul 20-24. Graziani e un errore di Egonu annullano 2 set point, poi la numero 18 si riscatta immediatamente mettendo a terra il pallone del 25-22.

La squadra di Gianlorenzo Blengini prende definitivamente il comando nella terza frazione. Danesi ed Egonu costruiscono l’1-4, Lanier allunga sull’1-5 e Milano non concede alle avversarie la possibilità di ritrovare ritmo. Scandicci fatica in attacco e si ritrova sotto 4-8 e poi 10-16, nonostante i tentativi di Van Ryk, Skinner e Bosetti. Il muro lombardo continua a fare la differenza: Kurtagic firma il 12-20, mentre un errore di Graziani porta le ospiti sul 12-21. Nel finale Bosetti prova a ridurre il divario con una serie di attacchi vincenti, ma Lanier mette a terra il pallone del definitivo 25-17.

La superiorità di Milano emerge soprattutto nel confronto a rete: 11 muri contro 4 e il 46% in attacco contro il 38% di Scandicci. Le ospiti compensano una ricezione meno brillante con una maggiore efficacia nel contrattacco e con 28 break point complessivi. Egonu viene premiata come MVP dopo una prova da 21 punti, con il 55% offensivo, 4 ace e 2 muri. Danesi chiude con 9 punti e 5 muri, Lanier ne aggiunge 10 e Kurtagic 7 con il 71% in attacco. Alla Savino Del Bene non bastano i 13 punti di Van Ryk e i 10 a testa di Skinner e Bosetti.

Milano consolida così il primo posto, trascorre la notte in solitaria in testa alla classifica e mette ulteriore pressione alla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che domani ospita Macerata. Scandicci, invece, vede allontanarsi la vetta e dovrà cercare una risposta immediata per non perdere ulteriore terreno dalle prime 4.