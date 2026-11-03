Volley femminile, le migliori italiane della 6ª giornata di A1. Decortes da copertina, Bosetti e Nervini da applausi

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 6ª GIORNATA DI SERIE A1

CLARA DECORTES: Sfiora il trentello e si prende il premio di MVP nel successo della CBF Balducci HR Macerata sulla Granda Volley Cuneo. Per l’opposta 29 punti, con 27 attacchi vincenti su 48 tentativi, il 56% di positività e il 47% di efficienza. Appena tre errori diretti e una murata subita, ai quali contrappone anche due muri vincenti. Una prestazione di grande spessore per volume e continuità.

STELLA NERVINI: Un riferimento sempre più importante per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che supera in tre set la Laica Cioccolato UYBA. La schiacciatrice firma 18 punti, con 17 attacchi vincenti su 30, il 56% di positività e il 46% di efficienza, aggiungendo un muro. Meno brillante la ricezione, ferma al 50% di positiva con due errori, ma in attacco sbaglia direttamente una sola volta e sostiene con continuità il cambio palla piemontese.

LINDA MANFREDINI: Sfrutta al meglio lo spazio nel sestetto della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, vittoriosa sul campo de Il Bisonte Firenze. La centrale chiude con 13 punti e un eccellente 75% sia di positività sia di efficienza offensiva: nove attacchi vincenti su dodici, senza errori né murate subite. Aggiunge due ace e due muri. Da limare i quattro errori al servizio, ma il rendimento a rete è di alto livello.

BENEDETTA SARTORI: Risponde presente nella vittoria della Numia Vero Volley Milano sull’Omag Consolini Volley 1907. Dieci punti in tre set, con sei attacchi vincenti su dieci e nessun errore né muro subito, per il 60% di positività e di efficienza. Soprattutto, quattro muri vincenti che contribuiscono a rendere sempre più difficile il lavoro delle attaccanti romagnole. Una prova concreta, con sette punti in fase break.

PAOLA EGONU: Il premio di MVP accompagna un’altra partita produttiva dell’opposta della Numia Vero Volley Milano. Contro l’Omag Consolini Volley 1907 realizza 19 punti, con 17 attacchi vincenti su 32 tentativi, il 53% di positività e il 40% di efficienza. Un ace e un muro completano il bottino, mentre i nove punti in fase break confermano il suo peso anche nelle occasioni di contrattacco.

CATERINA BOSETTI: Qualità ed equilibrio nel successo della Savino Del Bene Scandicci sul campo della ChorusLife Volley Bergamo, premiati con il riconoscimento di MVP. Undici punti, tutti in attacco, con il 57% di positività e il 42% di efficienza su 19 tentativi. In ricezione gestisce 22 palloni senza errori diretti, con il 50% di positiva e il 36% di perfetta. Una prestazione preziosa per dare stabilità alla formazione toscana.

GIORGIA CAFORIO: Un’altra prova di sostanza nella seconda linea della CBF Balducci HR Macerata. Contro la Granda Volley Cuneo affronta 38 ricezioni, quasi metà del totale della squadra, senza concedere errori diretti. Chiude con il 71% di positiva, il 42% di perfetta e il 68% di efficienza: numeri che offrono una base solida alla costruzione del gioco marchigiano. Continuità e precisione al servizio della vittoria.

BENEDETTA BARTOLINI: Partita solidissima della centrale di Novara che porta a casa anche il premio di migliori giocatrice della sfida contro Brescia. Chiude con ben 11 punti, di cui 3 muri in tre set. Bene anche in attacco, con il 67% e una prova di alto spessore per l’esperta centrale ex Perugia che si dimostra all’altezza di un top team come quello piemontese.