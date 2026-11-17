La Virtus Bologna torna in campo oggi martedì 17 novembre alle ore 21:00 in Eurolega per ospitare il temibile Panathinaikos Atene nella dodicesima giornata della regular season 2026-2027 nel primo impegno del doppio turno settimanale in Europa.

Le V-nere cercano di interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive ritrovando il pubblico del PalaDozza, con i bolognesi scivolati al sedicesimo posto con un record di 4-7. Serve una scossa per cercare di risalire posizioni in classifica, con Derrick Alston Jr. e Trent Frazier ultimi ad arrendersi nella trasferta negativa di venerdì contro l’Anadolu Efes Istanbul (103-91).

Anche il Panathinaikos Atene ha voglia di riscattare la sconfitta interna della settimana scorsa subita in volata contro il Barcellona (74-76), con gli uomini di Zeljko Obradovic che condividono la vetta della graduatoria con la sorprendente Valencia, gli acerrimi cugini dell’Olympiacos Pireo e i blaugrana (8-3). Fari puntati su Kendrick Nunn e su Sylvain Francisco, con Juancho Hernangomez e l’esperto Kostas Sloukas a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 21:00. Diretta tv disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul match in Eurolega della Virtus Bologna.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Martedì 17 novembre

Ore 21:00 Virtus Costa Bologna-Panathinaikos Atene – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-PANATHINAIKOS ATENE EUROLEGA BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport