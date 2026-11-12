Basket: Milano rischia la rimonta furiosa, ma lo Zalgiris Kaunas passa in Eurolega. Decima sconfitta Olimpia

Arriva la decima sconfitta per l’Armani Olimpia Milano in Eurolega, nella prima della gestione Luca Banchi. Contro lo Zalgiris Kaunas, all’Unipol Forum, neanche il carattere consente una clamorosa rimonta ai danni dei lituani, che rischiano davvero di fare una serie di disastri al limite dell’incredibile, ma passano per 83-86 con un mostruoso Jonas Valanciunas da 17 punti e 20 rimbalzi. Per Milano 20 di Marko Guduric.

Primi minuti e primi segnali positivi dalla nuova Milano di Banchi, che con Thompson e Wright sale subito sul 4-0 e mostra una convinzione che al Forum piace. Hall e Guduric spingono ulteriormente l’Olimpia sul 10-4, ed è proprio quest’ultimo a respingere ogni singola iniziativa di Tubelis, sia essa dal campo o dalla lunetta, con tre triple consecutive che lasciano l’Armani sul 16-10. Comincia però a farsi sentire Valanciunas, che da solo riporta lo Zalgiris sul -2. Peters e Cole fanno entrambi 2/2, con Mathews da tre Milano va sul +7, ed è questo (25-18) il divario anche alla fine del quarto d’apertura.

Nel secondo quarto lo Zalgiris risale di forza, e lo fa in appena quattro minuti con Grigonis che si aggiunge a Valanciunas per siglare un parziale di 4-11 che significa 29-29 e conseguente timeout di Banchi. Hall prova a spingere Milano, ma ancora Grigonis da tre firma il vantaggio dei lituani. A quel punto, con Tubelis che continua a far soffrire la difesa biancorossa e Valanciunas che va in doppia doppia, arriva la fuga degli ospiti, mentre per l’Olimpia è Diop, assieme a Thompson, a provare a ricucire dal 31-38 al 37-38. I punti finali anche di Edwards tengono però i baltici avanti all’intervallo: 41-45.

Al ritorno in campo due triple consecutive di Guduric portano Milano alla parità a quota 47, ma a quel punto arriva la sfuriata Zalgiris. Grigonis, Tubelis, Edwards, ed è un parziale di 0-11 che si unisce a una fase di gioco anche troppo lunga nella quale l’Armani non riesce a fare un bel niente in termini di realizzazione. Servono tre minuti affinché Peters riesca a rimetterla in moto, ma intanto lo Zalgiris è in grado di controllare con agilità la situazione, sebbene anche i lituani non riescano a mettere tanti palloni sul fondo della retina. In ogni caso, Lee da tre piazza il 52-65 che fa entrare tutti negli ultimi 10′.

L’ultimo quarto vede lo Zalgiris prendere e tenere piuttosto regolarmente 13 punti di vantaggio, anche perché Ulanovas respinge ogni singolo assalto milanese. I lituani vanno finanche sul +17 con Brown che diventa anch’egli uomo-fiammata da cinque in fila, e mancano 6 minuti alla conclusione. Dal 61-78, però, la squadra di Kaunas improvvisamente quasi smette di giocare, e consente a Milano un primo rientro con Bolmaro che sigla il 70-79 a -2’33”. Tubelis colpisce, ma Bolmaro e poi Guduric riportano l’Olimpia a -6 e inizia uno strano show al contrario da parte dello Zalgiris, che ne combina di tutti i colori anche a 12″ dalla fine, quando Edwards sembra chiuderla con la tripla del 77-86. Ricci segna subito dall’arco, arriva un’altra persa dei lituani, Bolmaro colpisce dall’arco e poi Edwards si porta incredibilmente il pallone fuori con 1″3 da giocare. La tripla dell’overtime capita in mano a Ricci, ma tira tutto storto e corto, lo Zalgiris si salva.

ARMANI OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS KAUNAS 83-86

OLIMPIA – Burnell, Cole 10, Wright* 5, Diop 6, Bolmaro 12, Thompson* 8, Ricci 3, Hall* 11, Guduric* 20, Mathews 3, Peters* 5, Akele. All. Banchi

ZALGIRIS – Brown 5, Akobundu-Ehiogu ne, Edwards* 14, Lee 9, Tubelis* 15, Lo ne, Sleva 5, Valanciunas* 17, Evans*, Grigonis 13, Butkevicius* 2, Ulanovas 6. All. Masiulis