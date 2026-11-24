Bastano poche parole, nette e misurate, all’amministratore delegato Benedetto Vigna per provare a chiudere il caso che nelle ultime ore ha agitato il box della Ferrari. Intervenuto a Milano in occasione della presentazione del libro Ferrari, scritto dal giornalista di Bloomberg Tommaso Ebhardt ed edito da Sperling & Kupfer, il CEO di Maranello ha affrontato frontalmente le tensioni esplose tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo l’ultimo contatto in pista.

Vigna ha scelto la linea della distensione per tutelare l’ambiente interno, lasciando intendere che la gestione sportiva della vicenda sia già stata archiviata dai vertici del muretto: “I due piloti hanno fatto pace e c’è Fred Vasseur che ha parlato, questo è già più che sufficiente“, ha dichiarato l’amministratore delegato, come riportato da Quattroruote. Un attestato di fiducia pieno nei confronti del Team Principal francese, chiamato a fare da garante dell’equilibrio tra due prime guide di assoluto livello.

Tuttavia, l’intervento del manager italiano non si è limitato a gettare acqua sul fuoco. Pur ribadendo quanto la F1 resti un laboratorio tecnologico insostituibile per lo sviluppo delle vetture stradali del Cavallino, Vigna ha mandato un messaggio chiaro a tutta la struttura sportiva.

A fronte delle enormi risorse economiche e umane messe in campo dall’azienda, il margine per gli errori si assottiglia: secondo il CEO ci sono ancora parecchie aree in cui la Ferrari deve crescere come squadra, perché gli ingenti investimenti destinati alla Rossa “devono dare frutti“.

Una presa di posizione che rappresenta perfettamente il momento vissuto a Maranello, lo stesso raccontato nelle pagine del volume di Ebhardt: da un lato la spinta emotiva e l’ambizione totale di piloti come Leclerc, che nel libro confessa di credere “al 200%” nel titolo iridato, dall’altro la necessità aziendale di trasformare finalmente il potenziale e gli sforzi economici in vittorie concrete in pista.