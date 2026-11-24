Il Gran Premio di Las Vegas ha regalato numeri record, con 352 sorpassi e 35 cambi di leadership. Dietro l’entusiasmo per lo spettacolo televisivo, però, si nasconde la forte perplessità dei piloti, che hanno giudicato la corsa eccessivamente artificiale.

Nonostante i vertici della F1 abbiano celebrato l’esito della gara lungo la Strip, nel paddock prevale lo scetticismo sul modo in cui si sono sviluppate le battaglie in pista. La combinazione tra la gestione delle batterie imposta dal regolamento 2026 e il potente effetto scia sui lunghi rettilinei del Nevada ha innescato un continuo effetto “yo-yo”: le vetture si sono sorpassate e controsorpassate a ripetizione non per una reale superiorità tecnica o per abilità in staccata, ma per le differenze nell’erogazione dell’energia elettrica e per la scia.

Max Verstappen e Sergio Perez hanno definito la dinamica di gara “molto artificiale“, sottolineando come questi continui scambi di posizione rischino di snaturare l’essenza stessa della Formula 1. Anche Ollie Bearman ha evidenziato l’anomalia di un circuito in cui perdere il treno della scia comporta un enorme svantaggio sul giro, costringendo i piloti a correre in gruppo quasi come sui go-kart.

A sintetizzare il malumore generale ci ha pensato Alexander Albon, costretto a seguire l’intero Gran Premio dal muretto dopo che un surriscaldamento ai freni della sua Williams gli ha impedito di schierarsi al via. Osservando la corsa dall’esterno, il pilota anglo-thailandese non ha usato giri di parole per descrivere la ripetitività dei sorpassi: “Per lo spettatore medio, è stata una gara davvero buona da seguire. Dopo le prime quattro tornate, però, ero annoiato. Per la maggior parte del tempo mi è sembrata una gara di Formula E“.

Il paragone con la categoria elettrica coglie esattamente il punto critico sollevato da gran parte della griglia. Quando i sorpassi diventano così frequenti, prevedibili e legati alla gestione dell’energia, perdono valore sportivo e trasformano il GP in una corsa di gruppo, dove conta più l’attesa del rettilineo successivo che la costruzione di un vero duello.