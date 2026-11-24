La giornata del 29 novembre 2026 sarà dedicata alla quinta edizione del Gran Premio del Qatar di F1. L’emirato del Golfo Persico è uno dei Paesi in cui la Ferrari non si è mai imposta, almeno a livello agonistico. Se si ragiona sulle auto di serie, il Cavallino Rampante ha invece un mercato particolarmente fertile fra gli sceicchi. Meglio in questo contesto che nell’ambito del motorsport!

Nel 2021 le Rosse vissero un weekend di anonimato totale, poiché Carlos Sainz e Charles Leclerc conclusero rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, staccati di quasi un giro dal vincitore Lewis Hamilton. Nel 2023 non è andò meglio. Leclerc si dovette accontentare di una insipida quinta posizione, a quasi 40″ dal vincitore Max Verstappen e a più di mezzo minuto dalla McLaren di Lando Norris, terza classificata. Neppure partito Sainz, fermato da una perdita di carburante!

A conti fatti, l’edizione migliore è stata quella del 2024, caratterizzata dalla piazza d’onore di Leclerc, attestatosi appena dietro a Verstappen. Sainz ebbe un fine settimana poco soddisfacente, tagliando il traguardo per sesto. Viceversa, il 2025 si è rivelato il peggior anno in assoluto, con le Rosse impantanate a centro classifica (Leclerc ottavo e Hamilton mestamente dodicesimo).

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DEL QATAR (4 EDIZIONI)

0 VITTORIE

0 POLE POSITION

Miglior prestazione in qualifica: 5° posto (Leclerc)

0 GIRI VELOCI

1 PODIO

2024 Charles Leclerc (2°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A LUSAIL

CHARLES LECLERC

2021 (FERRARI) – 8°

2023 (FERRARI) – 5°

2024 (FERRARI) – 2°

2025 (FERRARI) – 8°

LEWIS HAMILTON

2021 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2023 (MERCEDES) – Ritirato

2024 (MERCEDES) – 12°

2025 (FERRARI) – 12°