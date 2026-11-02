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Dopo la delusione di Parigi 2024, Martina Batini ha ritrovato leggerezza e continuità, andando an un passo dalla Coppa del Mondo di fioretto e conquistando nuovi successi internazionali a 37 anni. Dalla maternità al Dream Team azzurro, la storia di una campionessa che ha imparato a godersi il percorso senza smettere di vincere.
#FOCUS #Scherma #MartinaBatini #Fioretto #ItaliaTeam
conduce Alice Liverani