Non si placa la tensione tra Max Verstappen e George Russell al termine di un weekend infuocato sul circuito cittadino di Las Vegas. Dopo aver conquistato la vittoria al termine di un lungo duello in pista, il pilota olandese della Red Bull non ha usato giri di parole nelle interviste post-gara per commentare l’errore finale del rivale della Mercedes, finito a muro al 48° giro mentre lottava con il compagno di squadra Kimi Antonelli.

La rivalità tra i due si era riaccesa già nelle giornate precedenti tra contatti nelle prove libere e accuse reciproche davanti ai microfoni. Alla domenica, dopo aver già riso apertamente via radio nel vedere l’incidente del britannico negli specchietti, Verstappen ha rincarato la dose nel paddock, liquidando le provocazioni ricevute nei giorni scorsi con estrema durezza.

“La cosa è che parla molto fuori dalla pista, e onestamente, per me, non mi dà davvero fastidio perché è così lontano dal mio livello che non ha davvero senso per me cercare di sfidarlo comunque. Quindi non mi dà fastidio“, ha dichiarato l’olandese, sminuendo apertamente il valore sportivo del rivale.

Il campione del mondo ha poi commentato senza filtri l’epilogo della corsa di Russell, scivolato al nono posto dopo il contatto con le barriere a due giri dalla bandiera a scacchi: “Oggi, il karma è stato puntuale. È stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Così ho pensato: ‘Fantastico! La mia giornata sta solo migliorando!’ E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo in prima posizione, la mia giornata era completa“.