Dal sogno della rimonta perfetta all’amaro quarto posto sotto la bandiera a scacchi, tutto nel giro di poche centinaia di metri. Il Gran Premio di Las Vegas 2026 di Kimi Antonelli si è deciso all’inizio dell’ultimo passaggio, quando la sua Mercedes W17 si è improvvisamente “piantata” in uscita dall’ultima chicane, consegnando la vittoria a Max Verstappen e il podio alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

A spegnere le speranze del neo-campione del mondo — scattato sesto per una penalità ma protagonista di una furiosa risalita fino agli scarichi della Red Bull — non è stato un guasto tecnico, bensì una trappola tipica della nuova F1. È stato lo stesso pilota bolognese, con grande onestà a fine gara, a ricostruire la dinamica del patatrac.

Per tutta la seconda metà di gara, Antonelli e Verstappen avevano dato vita a una partita a scacchi giocata interamente sulla gestione dell’energia (deployment). La Red Bull aveva scelto una coperta corta ma efficace: sacrificare velocità sulla lunga Strip per accumulare batteria e scatenare tutta la potenza nell’ultimo settore e nell’allungo verso il traguardo. Una strategia che rendeva l’olandese inattaccabile proprio nel punto in cui si chiudeva il giro.

La Mercedes aveva invece un’impostazione opposta, fortissima sul rettilineo principale ma più scarica nel finale. Nel tentativo di spezzare questo equilibrio e preparare l’assalto decisivo all’ultimo giro, Antonelli ha cercato di massimizzare la ricarica per garantirsi l’uso dell’Overtake Mode.

Proprio nell’approccio all’ultima chicane (Curva 14-16), la ricerca della perfezione si è trasformata in un boomerang. Sulle monoposto 2026, il recupero dell’energia in fase di rilascio (harvesting) richiede una precisione chirurgica sul pedale del gas per non mandare in conflitto i software della power unit.

“Perché volevo mantenere la modalità sorpasso, ho staccato l’acceleratore e poi ho riaccelerato un po’ per conservare un po’ di velocità“, ha spiegato Antonelli nel post-gara. “Questo ha mandato all’aria tutto il recupero della batteria, e sono uscito dalla chicane con zero energia“.

Quel leggero tocco sul gas ha interrotto il ciclo di rigenerazione previsto dalla centralina, lasciando la MGU-K completamente a secco proprio nel momento in cui serviva tutta la cavalleria elettrica per lanciarsi sul rettilineo.

Le conseguenze sono state immediate e impietose. Senza la spinta elettrica, la W17 è rimasta piantata in accelerazione: “Ho perso più di un secondo entrando nella Curva 1. Non solo non sono riuscito a stare vicino a Max e darmi una buona possibilità di vittoria, ma sono stato anche superato dalle due McLaren e ho perso il podio“.

In pochi istanti, il giovane bolognese è stato sfilato sia da Norris che da Piastri, riuscendo a salvare la quarta posizione dall’attacco finale di Pierre Gasly per appena tre decimi. “È stato probabilmente un errore da parte mia“, ha ammesso senza cercare alibi Antonelli. Una lezione dura ma emblematica di questa era regolamentare.