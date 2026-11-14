Verona-Civitanova oggi, Supercoppa Italiana volley 2026: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming

Verona sa già che cosa si prova a battere la Lube in una semifinale di Supercoppa. Sa anche quanto bruci arrivare in fondo e vedere la coppa sollevata da altri. Il 3-1 ai marchigiani e la sconfitta in finale contro Perugia sono i due ricordi con cui la Rana torna a giocarsi il primo trofeo della stagione. Per Civitanova, invece, ritrovare proprio Verona è l’occasione per cambiare il finale della propria storia.

Sabato 14 novembre alle 18.00, al PalaRaschi di Parma, Rana Verona e Cucine Lube Civitanova si contenderanno il secondo posto in finale. I marchigiani hanno già battuto i veneti per 3-0 al Pala Magis all’esordio in SuperLega e da allora non si sono fermati: 5 vittorie in 5 partite e soltanto 2 set persi. A Parma, però, quella partenza non darà alcun vantaggio sul tabellone. È la prima occasione per capire quanto valga la sicurezza costruita in campionato quando una sola serata decide tutto.

La Lube ha già mostrato di saper vincere in modi diversi. Contro Modena si è presa la scena Aleksandar Nikolov, autore di 35 punti; a Milano, nel 3-0 dell’Allianz Cloud, è stato Giovanni Gargiulo a meritarsi il premio di migliore in campo. È una squadra giovane, con due fratelli al centro del racconto: Simeon a inventare il gioco, Aleksandar a prendersi i palloni che scottano. La Supercoppa offre loro la possibilità di dare un peso diverso a un avvio già convincente.

Verona arriva con meno certezze, ma con una rimonta che vale la pena ricordare. Sotto di due set contro Milano, la squadra di Fabio Soli ha ribaltato la partita trascinata dai 31 punti di Noumory Keita. Il 3-0 subito poi a Piacenza ha frenato lo slancio, senza cancellare quella prova. A Parma servirà ritrovare la stessa capacità di restare in partita quando le cose si mettono male. Keita può accendere la serata, ma la Rana avrà bisogno anche di Buchegger e delle sue bande per non lasciare tutto sulle spalle del suo uomo più atteso.

Civitanova vuole trasformare un percorso senza sconfitte nella possibilità di giocarsi un trofeo. Verona vuole dimostrare che la finale della scorsa edizione non è stata un episodio. Una delle due avrà un’altra partita da giocare. L’altra dovrà aspettare la prossima occasione.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaRaschi di Parma sabato 14 novembre con inizio alle 18.00. E’ prevista la diretta Tv su Raisport, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Vbtv e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Rana Verona e Lube Civitanova

CALENDARIO SUPERCOPPA VOLLEY MASCHILE OGGI

Sabato 14 novembre – PalaRaschi di Parma

Ore 18.00: Rana Verona vs Lube Civitanova – Diretta tv su Raisport

PROGRAMMA SUPERCOPPA VOLLEY MASCHILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Vbtv e Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport