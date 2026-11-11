Volley, Modena debutta in Europa: comoda vittoria in Bosnia, primi passi in CEV Cup

Modena ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura europea, dettando legge nell‘andata dei 32mi di finale della CEV Cup 2026-2027 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I Canarini hanno travolto a domicilio il modesto OK Napredak Odzak con un secco 3-0 (25-19; 25-17; 25-12), imponendosi in terra bosniaca in appena 60 minuti di gioco e compiendo un passo importante verso la qualificazione al turno successivo.

Per approdare ai sedicesimi di finale, i ragazzi di coach Lorenzo Tubertini dovranno vincere anche il confronto di ritorno, in programma settimana prossima al PalaPanini. Da questa stagione, infatti, è cambiato il regolamento per la fase a eliminazione diretta delle manifestazioni europee: per passare il turno occorre imporsi in entrambi gli incontri, in caso di un successo per parte si disputerà un golden set di spareggio ai quindici punti per definire la compagine promossa.

La formazione emiliana ha preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre parziali e ha ampliato il divario nei confronti dei padroni di casa, trascinata dagli attaccanti Arthur Bento Buczmiejuk (9 punti), Nik Mujanovic (10) e Silvester Meijs (15 punti con il 73% in attacco). Il centrale Pardo Mati ha giocato i primi due set (5 punti) accanto a Gabriele Di Martino (7), venendo poi sostituito da Luca Tauletta (2) sotto la regia di Amir Tizi-Oualou (3), il libero Luke Perry ha chiuso con il 100% di ricezione positiva.