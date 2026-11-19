Oggi, giovedì 19 novembre, la Virtus Bologna va a Valencia per la tredicesima giornata di Eurolega. Al Roig Arena la squadra di Alex Mumbrú sfida la capolista in uno dei contrasti più netti del turno: da una parte la formazione che ha reso di più finora, dall’altra una Virtus che si è appena tirata fuori da un periodo molto complicato.

Il Valencia arriva alla sfida con il passo della prima della classe. Martedì la squadra di Xavi Albert ha vinto 76-64 a Belgrado contro il Partizan, mantenendo il primo posto con un bilancio di nove vittorie, cinque delle quali in trasferta. Non è stata una serata brillante in attacco, ma gli spagnoli hanno vinto lo stesso grazie a una difesa durissima.

Per i bolognesi lo stato d’animo è molto più leggero rispetto a una settimana fa. La Virtus ha battuto il Panathinaikos per 84-79, interrompendo una striscia di cinque sconfitte consecutive in Eurolega e portando il record a 5-7. Nel dopopartita Mumbrú ha dedicato il successo ai tifosi e ha già spostato l’attenzione sulla trasferta spagnola, ricordando che la sua è una squadra giovane che deve migliorare giorno dopo giorno. Il match ha un sapore particolare per il tecnico catalano, che conosce bene l’ambiente perché ha guidato proprio il Valencia prima di approdare a Bologna.

La palla a due di Valencia-Virtus Bologna è fissata per le ore 21.00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026-2027

Giovedì 19 novembre

Ore 21:00 Valencia-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA VALENCIA-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2026-2027: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport