Dopo aver battuto l’Olympiacos, la Virtus Bologna firma un’altra impresa a domicilio in Eurolega, battendo il Panathinaikos per 84-79. Dopo cinque sconfitte consecutive dunque la squadra di coach Mumbrù ritrova il successo e si rilancia in classifica, portandosi così a cinque vittorie, due in meno rispetto alle formazioni che occupano il decimo posto. Una prestazione davvero eccezionale per la Virtus, che tornerà in campo giovedì sera in Spagna contro la capolista Valencia.

Una Virtus trascinata soprattutto dai suoi lunghi, con Aliou Diarra e Momo Diouf che chiudono entrambi con 15 punti e rispettivamente con 9 e 7 rimbalzi. Importantissimi anche gli 11 punti di Rasheed Bello, decisivo soprattutto nell’ultimo quarto. Al Panathinaikos non bastano invece i 18 punti e 8 rimbalzi di Kendrick Nunn.

Inizio tutto di marca Pana con Bonga che firma il 6-0. La reazione della Virtus è tutta nella persona di Momo Diouf che pareggia i conti (8-8). I greci provano ad allungare nuovamente sul +6 con i liberi di Nunn (10-16), ma Bologna risponde ancora ed è pienamente in partita, con l’ultimo squillo del quarto di Frazier che vale il -1 alla prima sirena (19-20).

Nel secondo quarto si prosegue punto a punto, con la Virtus che mette anche la testa avanti. Il Panathinaikos arriva sul +4 con il gioco da tre punti di Mitoglou, ma questa volta è Bello a firmare il mini parziale che rilancia Bologna (38-37). Nel finale di quarto si accendono i campioni del Pana, con le triple di Hayes-Davis e Nunn che valgono il vantaggio ospite all’intervallo (40-43).

Al rientro dalla pausa lunga, i greci alzano il piede sull’acceleratore e la tripla di Nunn vale il massimo vantaggio sul +8 (46-54). Bologna semra sul punto di crollare, ma prima Carr e poi uno scatenato Diarra la riportano in parità (54-54). Sulla scia del recupero, la Virtus prosegue a macinare in attacco e arriva sul +4 all’ingresso degli ultimi dieci minuti (60-56).

Il match sale di colpi nell’ultimo quarto, dove ogni possesso conta moltissimo. Sloukas mette due triple consecutive e porta avanti il Pana, ma ancora una volta la Virtus replica, soprattutto con Bello che mette una tripla pesantissima per il +5 (71-66). Bonga e Nunn rispondono, ma da una follia di Yabusele nascono tre punti in lunetta per Bologna che ritorna sul +5 a tre minuti dalla fine (76-71). Diarra trova anche il canestro del +7, ma Nunn dall’altra parte segna dall’arco. Lessort schiaccia il -2, ma il solito Carr si mette in proprio e segna il +4 a 37 secondi dalla fine. Nunn viene stoppato e Moore in contropiede fa partire la festa al PalaDozza.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS BOLOGNA – PANATHINAIKOS 84-79 (19-20, 21-23, 20-13, 24-23)

Virtus: Bello 11, Frazier 10, Carr 8, Kokila 10, Moore 9, Edwards 2, Baldasso, Alston Jr, Hackett 4, Ferrari, Diarra 15, Diouf 15

Panathinaikos: Kalaitzakis, Francisco 10, Badio, Sloukas 10, Hayes-Davis 9, Rogkavopoulos, Nunn 18, Lessort 9, Yabusele 7, Bonga 10, Hernangomez, Mitoglou 6