La strada verso il ritorno in campo di Jannik Sinner passa prima di tutto dalla sala pesi e dal recupero della condizione atletica. A suonare il campanello d’allarme sul percorso di riabilitazione dell’altoatesino è Stephen Smith, fondatore e CEO di Kitman Labs, azienda leader mondiale nella scienza dello sport e nell’analisi dei dati legati agli infortuni.

Fermo dalla vittoriosa finale di Wimbledon dello scorso luglio a causa di una sindrome della bandelletta ileotibiale al ginocchio destro — infortunio che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione 2026 — il numero due del mondo sta affrontando una fase di recupero particolarmente complessa. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tennis365, Smith ha acceso i riflettori su un dettaglio non trascurabile: l’evidente perdita di peso e massa muscolare accusata dal tennista italiano negli ultimi mesi, accentuata anche dalla recente tonsillectomia (intervento alle tonsille).

Secondo lo specialista britannico, il dimagrimento rischia di rallentare i tempi di rientro e di esporre l’articolazione a nuovi rischi. “La sindrome della bandelletta ileotibiale è una classica patologia da sovraccarico – ha spiegato Smith –. Riguarda il tendine che corre lungo la parte esterna della coscia fino a inserirsi nella parte superiore del ginocchio. Sebbene non comporti gli stessi tempi di recupero di una lesione al legamento crociato o al tendine d’Achille, resta una condizione estremamente irritabile, che esige molto riposo prima di poter rispondere adeguatamente alle terapie“.

Nel tennis contemporaneo, caratterizzato da continui cambi di direzione e sollecitazioni estreme, la tenuta muscolare rappresenta la prima linea di difesa per le articolazioni. Ed è proprio su questo aspetto che Smith invita alla massima prudenza: “Quando si gestisce un problema del genere, è fondamentale poter contare su una muscolatura forte e reattiva a livello di quadricipiti, glutei, muscoli posteriori della coscia, polpacci, oltre a un core e una zona lombare ben strutturati per stabilizzare il corpo“.

Per lo staff di Sinner, dunque, l’obiettivo dei prossimi mesi sarà duplice. Oltre a spegnere definitivamente l’infiammazione al ginocchio, sarà indispensabile programmare una lunga e meticolosa fase di riatletizzazione. Solo ricostruendo quella massa muscolare andata perduta l’azzurro potrà assorbire nuovamente l’impatto con il cemento e tornare a competere ai vertici del circuito mondiale senza il timore di ricadute.