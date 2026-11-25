Un pensiero speciale per il grande rivale, assente per recuperare dopo un intervento chirurgico, alla vigilia di un appuntamento cruciale con la propria nazionale. Carlos Alcaraz ha dedicato parole di grande stima e affetto a Jannik Sinner durante la conferenza stampa tenutasi a Bologna, in vista dell’esordio della Spagna nei quarti di finale di Coppa Davis, dove domani affronterà l’Austria.

“Jannik Sinner mi manca“, ha ammesso con sincerità il tennista spagnolo davanti ai giornalisti. Nonostante la rivalità sportiva che sta infiammando il circuito mondiale, Alcaraz non ha nascosto il dispiacere per lo stop forzato dell’azzurro, esprimendo però assoluta fiducia nel suo recupero: “Sono sicuro che tornerà più forte e migliore“.

Lo spagnolo ha poi commentato la scelta medica intrapresa dall’altoatesino per risolvere i suoi problemi fisici, approvando in pieno la strategia adottata: “In merito alla decisione di procedere con l’operazione, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. Lui è giovane e ha molti anni davanti“.

Prima di concentrarsi esclusivamente sulla sfida di domani contro gli austriaci, Carlitos ha voluto chiudere con un augurio per il futuro immediato del collega: “Gli auguro tutto il meglio e spero di vederlo presto in giro per il tour”. Un messaggio di sportività che conferma il grande rispetto reciproco tra i due protagonisti del tennis contemporaneo.