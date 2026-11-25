Alexander Zverev, a pochi giorni dalla finale persa nelle ATP Finals di Torino, è già pronto a rientrare in campo. Il tedesco guiderà infatti la Germania nel quarto di finale della Final Eight di Coppa Davis contro la Gran Bretagna. Nel Media Day, il numero uno del mondo si è soffermato sulla sua condizione fisica, sulla stanchezza accusata dopo il trionfo negli US Open e ha risposto in maniera polemica a un commento di Andrea Gaudenzi. La chiusura non poteva non essere dedicata al pensiero rivolto a Jannik Sinner.

Sul commento di Andrea Gaudenzi sul minor uso di antidolorifici da parte dei giocatori rispetto al passato: “Penso che sia un commento ingiusto da parte di Gaudenzi, perché non sa quanti antidolorifici prendiamo. Non è che glielo diciamo ogni volta che ne prendiamo uno”.

Sulla condizione fisica nettamente migliore rispetto alla scorsa stagione: “Quest’anno sono stato molto meglio in salute rispetto all’anno scorso, quando ho sofferto parecchio per la schiena. Ho avuto anche molti problemi alle ossa, ma fortunatamente ho capito la loro origine e ho potuto assumere i farmaci appropriati”.

Sulla stanchezza accusata dopo gli US Open: “La stanchezza ha preso il sopravvento. Ero più stanco e ho la sensazione di aver giocato un paio di tornei a un livello inferiore rispetto a quello che avevo mostrato in precedenza. Penso di aver giocato più tennis di chiunque altro e, considerando questo, posso essere molto contento di come è andata la stagione”.

Il confronto del suo infortunio con quello di Sinner: “Con il mio infortunio, era molto chiaro cosa fosse successo: mi sono rotto sette legamenti e ho riportato alcune fratture ossee. Sapevo esattamente cosa mi aspettasse e fin dall’inizio sapevo che avrei avuto bisogno di almeno sette o otto mesi per tornare”.

Sull’infortunio accusato dall’azzurro: “La grande differenza è che lui, settimana dopo settimana, sperava di poter tornare. Si aspettava di essere agli US Open, poi nel circuito asiatico… Ora, quattro o cinque mesi dopo l’infortunio, ha deciso di operarsi. So cosa si prova ad essere infortunati e non lo augurerei a nessuno. L’ho visto a Torino e gli ho mandato un messaggio”.