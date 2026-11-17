Tyra Grant ha annunciato l’ingresso nel suo team dell’esperto allenatore spagnolo Josè Perlas. L’emergente promessa del tennis italiano sarà affiancato da una figura tecnica di notevole spessore tecnico, che in passato ha affiancato big del calibro di Carlos Moya e Juan Carlos Ferrero (entrambi numeri 1 del mondo). L’iberico ha recentemente seguito anche due italiani di spessore come Fabio Fognini (dal 2011 al 2016) e Lorenzo Musetti (per un breve periodo, dal dicembre 2025 a giugno 2026).

La 18enne, che attualmente occupa il 157mo posto nel ranking WTA, manterrà nel proprio staff l’attuale coach Matteo Donati. Parlando ai microfoni di Super Tennis, Tyra Grant ha svelato gli sviluppi futuri: “Cominceremo la prossima settimana, sono molto onorata di questa new entry nel team: José è un allenatore super stimato, non vedo l’ora di iniziare. Sono stata molto fortunata: quando Josè ha smesso di lavorare con Lorenzo Musetti aveva tante offerte, è un onore che abbia scelto di affiancare me“.

Entrando più nel dettaglio, Perlas ha iniziato la propria avventura da allenatore nel 1985 in qualità di direttore della Andres Gimeno School of Tennis e ha poi fondato una sua accademia. Tra il 1995 e il 2000 guidò Carlos Moya alla conquista di un Roland Garros e del numero 1 del mondo, poi anche il suo allievo Albert Costa (1999-2004) riuscì a imporsi sulla terra rossa di Parigi. Ha lavorato anche con il già citato Ferraro, Nicolas Almagro, Janko Tipsarevic, Dusan Lajovic.