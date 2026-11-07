Tremenda caduta per Francesco Bagnaia nella Sprint di Lusail: come sta e chi lo ha atterrato

Francesco Bagnaia è incappato in un bruttissimo incidente nel corso del primo giro della Sprint Race del GP del Qatar, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. Il centauro della Ducati ufficiale era partito in maniera brillante dalla quinta posizione, aveva effettuato un paio di sorpassi dopo lo spegnimento dei semafori rossi e ha messo il naso davanti anche al compagno di squadra Marc Marquez, all’inseguimento di Marco Bezzecchi, salvo andare poi un po’ largo e venendo infilato dallo spagnolo.

Alla staccata di curva 16, però, il due volte Campione del Mondo è stato tamponato in maniera brutale da Fermin Aldeguer (l’italiano si trovava in quinta posizione, appena davanti allo spagnolo). L’alfiere della Ducati Team Gresini è andato completamente fuori misura e ha colpito in pieno la Rossa guidata dal talentuoso piemontese, che in questo appuntamento sembrava essere riemerso da un momento molto difficile. Il ribattezzato Pecco è stato sbalzato violentemente in aria, finendo poi duramente a terra.

Bagnaia ha picchiato duramente sulla spalla e sul braccio, rotolando poi nella ghiaia. Il pilota è rimasto a terra per qualche istante e poi è stato aiutato a rialzarsi, fortunatamente cosciente, venendo trasportato al medical centre. L’auspicio è che non si tratti di un grave infortunio e che il 29enne possa riprendersi al più presto, anche in vista del passaggio alla Aprilia previsto per la prossima stagione.

La gara è stata interrotta dopo qualche istante ed è stata sventolata la bandiera rossa, invitando i piloti a rientrare ai box. La prova è rimasta ferma per un quarto d’ora, poi si è ripartiti dallo schieramento di partenza con le posizioni definite dalle qualifiche di questa mattina (Bezzecchi in pole position davanti a Marquez e Fabio Di Giannantonio), per completare dieci giri. Aldeguer è stato sanzionato con un doppio long lap penalty, da scontare nel Gran Premio di domani.

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