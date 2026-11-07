Griglia di partenza MotoGP, GP Qatar 2026: Bezzecchi in pole davanti a Marquez! Si rivede Bagnaia

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Marco Bezzecchi ha firmato la pole position del GP del Qatar, stampando un perentorio 1:50.028 in sella alla Aprilia e meritandosi la partenza al palo, con l’auspicio di tornare al successo. Il centauro italiano ha preceduto Marc Marquez di 266 millesimi: il leader del Mondiale scatterà dalla seconda piazzola con la sua Ducati ufficiale e può allungare sensibilmente in vetta alla classifica generale, mettendo un’ulteriore ipoteca sulla conquista del titolo iridato.

A completare la prima fila sarà Fabio Di Giannantonio, ottimo terzo a 0.299 con la Ducati VR46. Importante progressione di Francesco Bagnaia, che in occasione di una delle ultime uscite con la Ducati ufficiale è riuscito a meritarsi la quinta posizione, tra le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Johann Zarco aprirà la terza fila con la Honda, a precedere la KMT di Pedro Acosta e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

Jorge Martin sta stringendo i denti, considerando le difficoltà fisiche, e non è andato oltre l’undicesima posizione con la Aprilia. Lo spagnolo proverà a rimontare dalla quarta fila, dove scatterà dall’undicesima casella, tra le KTM di Enea Bastianini e Brad Binder. Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail.

GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR MOTOGP 2026

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Ai Ogura (Aprilia)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Fermin Aldeguer (Ducati)

10. Enea Bastianini (KTM)

11. Jorge Martin (Aprilia)

12. Brad Binder (KTM)

13. Franco Morbidelli (Ducati)

14. Luca Marini (Honda)

15. Iker Lecuona (Ducati)

16. Diogo Moreira (Honda)

17. Jake Dixon (Honda)

18. Maverick Vinales (KTM)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP QATAR MOTOGP 2026

Q2

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’50.028 6 7 352.9

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.294 5 6 0.266 0.266 354.0

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’50.327 6 7 0.299 0.033 354.0

4 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’50.457 7 7 0.429 0.130 350.6

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.592 6 7 0.564 0.135 354.0

6 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’50.596 6 7 0.568 0.004 350.6

7 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’50.735 5 6 0.707 0.139 355.2

8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’50.872 2 6 0.844 0.137 354.0

9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’50.890 5 7 0.862 0.018 347.2

10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.001 6 7 0.973 0.111 351.7

11 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.064 3 7 1.036 0.063 354.0

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.904 3 4 1.876 0.840 354.0

Q1

1 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’50.876 6 7 348.3

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.087 7 7 0.211 0.211 351.7

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’51.271 6 7 0.395 0.184 351.7

4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’51.350 6 7 0.474 0.079 352.9

5 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.387 6 6 0.511 0.037 356.4

6 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’51.504 3 7 0.628 0.117 356.4

7 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 1’51.621 7 7 0.745 0.117 354.0

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.991 6 7 1.115 0.370 347.2