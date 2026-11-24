Kimi Antonelli si è visto sfumare sul più bello la possibilità di vincere, o quantomeno di piazzarsi sul podio, all’ultimo giro del GP di Las Vegas, ventunesimo nonché terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena la scorsa settimana presso la fascinosa Strip. A frenare la rincorsa del già Campione del Mondo è stato un problema alla batteria, per il quale si è dovuto accontentare della quarta piazza.

Ma cosa è successo nello specifico? A fare chiarezza è stato il Team Manager della Mercedes Toto Wolff, il quale ha spiegato la grande disfatta della sua squadra. Ricordiamo infatti che, alla perdita di potenza da parte del bolognese va aggiunto anche l’out di George Russell, uscito di scena a tre giri dalla fine per un attacco su un tratto sporco proprio nei confronti dell’italiano che ha bloccato le sue ruote finendo a muro.

“Kimi voleva rimanere dietro a Max. Ha rallentato, poi ha accelerato di nuovo, ma la sua batteria era completamente scarica. Non aveva più energie – ha detto Wolff – George ha tentato una manovra ambiziosa nella parte sporca della pista. Ha sbagliato il punto di frenata e ha urtato il muro. È stato un errore di valutazione”.

Il rammarico diventa ancora più grande se si pensa che, per stessa ammissione dell’austriaco, c’era luce per un ultimo attacco a pochi metri dal traguardo: “Avevamo ancora un’arma per gli ultimi 400 metri, nella curva a sinistra. Credo che Kimi avrebbe potuto tagliare il traguardo da vincitore. La squadra cercherà di rifarsi, così come altre scuderie ferite (una su tutte la Ferrari) già questo weekend a Lusail, sede del GP del Qatar.