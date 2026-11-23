Nel post GP di Las Vegas, la FIA ha reso note le motivazioni ufficiali in merito ai 10 secondi di penalità comminati a Lewis Hamilton durante le fasi iniziali del gran premio svoltosi negli Stati Uniti.

Il pilota sette volte iridato, che guida la Ferrari, era finito sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara per aver tagliato la curva numero 7 nel pieno del “corpo-a-corpo” con Lando Norris (McLaren), rientrando in pista davanti al connazionale, mentre alle loro spalle arrivava anche il compagno di squadra Charles Leclerc .

Dopo aver analizzato filmati, telemetria e riprese on-board, i commissari hanno escluso qualunque attenuante sanzionando Hamilton “per aver tratto un vantaggio duraturo uscendo dal tracciato in fase difensiva senza poi ridare la posizione al rivale McLaren”:

“I Commissari Sportivi hanno esaminato le prove video, i tempi e le riprese on-board. La vettura 1 (NOR) ha tentato di sorpassare la vettura 44 (HAM) sul lato sinistro avvicinandosi alla curva 7. Al punto di corda, l’asse anteriore della vettura 1 era almeno a fianco dello specchietto della vettura 44. Applicando le Linee Guida sugli Standard di Guida, i Commissari Sportivi hanno stabilito che la vettura 1 aveva diritto alla curva. La vettura 44 è rimasta a fianco della vettura 1 e successivamente ha oltrepassato la linea bianca sul lato destro, lasciando la pista. Così facendo, la vettura 44 ha evitato una potenziale collisione ma ha mantenuto la propria posizione davanti alla vettura 1.

Lasciando la pista in fase di difesa, si ritiene pertanto che la vettura 44 abbia tratto un vantaggio duraturo. La vettura 44 non ha restituito la posizione alla vettura 1, come avrebbe dovuto fare. I Commissari Sportivi hanno quindi stabilito che la vettura 44 aveva lasciato la pista e tratto un vantaggio duraturo. Si ricorda ai Concorrenti che hanno il diritto di appellarsi contro determinate decisioni dei Commissari Sportivi, in conformità all’Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale FIA e al Capitolo 5 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare FIA, entro i termini applicabili.”

Un provvedimento pesante che ha condizionato la corsa del pilota Ferrari a Las Vegas, ribadendo la linea dura della FIA sull’applicazione delle linee guida nei duelli ruota a ruota.