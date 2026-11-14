Tommaso Sala si deve operare, addio a tutta la stagione: “Il ginocchio non voleva essere dei nostri”

Tommaso Sala non inizierà la stagione a causa della rottura del crociato anteriore destro, avvenuta domenica scorsa in occasione di un allenamento svolto a Gurgl (Austria), tra l’altro senza nemmeno cadere. Il 31enne non avrà modo di gareggiare durante la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino, che sarebbe incominciata per lui con lo slalom di Levi, in programma domenica 15 novembre.

La grave entità dell’infortunio era apparsa evidente già dopo la diffusione del comunicato della Fisi qualche giorno fa, oggi è arrivata la conferma del referto da parte del diretto interessato, che dovrà operarsi la prossima settimana: “Domani inizia la stagione di Coppa del Mondo di slalom e mi sarebbe tanto piaciuto iniziare, ero entusiasta e motivato, ma il ginocchio destro ha deciso che non voleva più essere dei nostri, rompendosi in allenamento“.

Tommaso Sala ha poi proseguito: “Sembra un déjà vu, salto l’intera stagione con grande rammarico perché era stato fatto un ottimo lavoro e non ho potuto esprimerlo in gara, ma questa è la vita e così lo accetto. Ringrazio immensamente tutte le persone coinvolte che mi aiutano e mi sostengono sempre“.