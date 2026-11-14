Pagelle slalom femminile Levi: i fatti danno ragione a Lara Colturi (ed alla sua famiglia)

PAGELLE SLALOM FEMMINILE LEVI 2026

Emma Aicher, 10: la 23enne tedesca, che ha festeggiato ieri il compleanno, può davvero segnare un’era dello sci alpino. Ad oggi è l’unica a poter vincere in tutte e quattro le discipline, e con oggi ci è già riuscita in tre (discesa, superG e slalom). Da tempo non si vedeva qualcosa di simile. Bisogna tornare indietro alla prima Mikaela Shiffrin, la slovena Tina Maze, l’americana Lindsey Vonn e la connazionale Maria Riesch, di cui è l’erede naturale. Proprio Shiffrin, forse consapevole di non poter più tenere il passo della giovane teutonica, si è defilata in anticipo dalla corsa alla generale, annunciando che in questa stagione disputerà meno slalom con l’intento di concentrarsi maggiormente sul superG. Ad oggi non si vede chi possa anche solo impensierire la corsa della nativa di Sundsvall alla sfera di cristallo assoluta.

Lara Colturi, 8,5: i fatti e la storia, a posteriori, le stanno dando ragione. Se l’Italia nello slalom femminile non sale sul podio da quasi 16 anni e non vince da due decenni, un motivo ci sarà…Nel settore tecnico c’è qualcosa che non funziona in termini di formazione, allenatori ed organizzazione (e vale ovviamente anche in campo maschile). Gli ultimi grandi talenti ‘partoriti’ dal vivaio italiano sono stati Federica Brignone e Marta Bassino (si parla di prove tecniche, ed in particolar modo di gigante, per questo non citiamo la velocista Sofia Goggia). In slalom, a ben vedere, una più che valida interprete come Chiara Costazza (ultima azzurra a vincere tra i pali stretti il 29 dicembre 2007 a Lienz) non è mai stata veramente rimpiazzata. Eppure qualche talento sembra affacciarsi, salvo puntualmente arenarsi proprio nel decisivo momento di transito verso l’alto livello. Un esempio su tutti? Giorgia Collomb. Ed anche l’avvio di stagione di Anna Trocker, annunciata come un possibile talento generazionale, non induce all’ottimismo: a Soelden non aveva convinto in gigante, mentre oggi, al di là dell’uscita, non aveva di certo incantato nel breve frammento in cui era rimasta in gara.

E quindi si torna a Lara Colturi. La scelta personale della piemontese di gareggiare per l’Albania (che, si badi bene, OA Sport non ha mai condiviso e continua a non condividere in termini etici) si è rivelata vincente in termini di risultati. Si è alienata completamente da un sistema come quello italiano che da lustri ormai non riesce a svezzare slalomiste di alto livello. Ha optato per una gestione più simile al tennis, affidandosi ad un team personale curato dai genitori e dunque totalmente avulso da una organizzazione di squadra nazionale come quella italiana. A 20 anni la figlia d’arte ha già collezionato nove podi nel circuito maggiore. Non ha ancora vinto, ma è solo questione di tempo. Viene da chiedersi: se avesse gareggiato per l’Italia, avrebbe ottenuto gli stessi risultati? Mamma Daniela e papà Alessandro, forse, conoscevano già la risposta…

Katharina Truppe, 7,5: con la consueta sciata essenziale riesce a recuperare due posizioni nella frazione conclusiva e festeggia il settimo podio in slalom della carriera.

Zrinka Ljutic, 7: la croata, almeno in slalom, appare sulla strada della completa redenzione. In alcune sezioni è tornata a sciare su livelli di eccellenza. Il podio è sfumato per aver forse ‘rispettato’ troppo il muro nella seconda manche. Tuttavia la 22enne dà la sensazione di poter tornare molto presto nella versione che le consentì di vincere la Coppa del Mondo di specialità nel 2025.

Madison Hoffman, 7: la grande sorpresa di giornata. L’australiana, con il pettorale n.57, ha ottenuto un’insperata ottava posizione. Appare evidente come il contesto di Levi sia quello più congeniale per la 26enne, che proprio in Finlandia aveva fatto capolino per l’unica volta in zona punti nel 2023, quando fu 25ma.

Petra Vlhova, 6: servirà tempo per tornare sui livelli che conosciamo, tuttavia a sprazzi la slovacca ha mostrato una classe ancora intatta. Molto meglio sui piani che sul muro. Deve solo ritrovare fiducia e confidenza dopo due stagioni ai box.

Beatrice Sola, 6,5: chiude 19ma ed ottiene il miglior piazzamento della carriera. E’ la migliore di giornata tra le italiane.

Lara Della Mea, 5: avvio di stagione non convincente. Come a Soelden in gigante, dà la sensazione di arrotondare troppo le linee, non riuscendo a fare la differenza in particolare nei tratti più tecnici, che sulla carta le sarebbero congeniali. Per ora l’auspicato salto di qualità non si vede, anzi questo avvio ha sancito per il momento un passo indietro rispetto alla scorsa annata.

Martina Peterlini, 5,5: con pochi allenamenti nelle gambe, l’aver arpionato la qualificazione per la seconda manche rappresenta un buon punto di partenza. Tecnicamente non ha convinto sino in fondo.