Quando partono Alex Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Levi: orari esatti, n. di pettorale, tv

Alex Vinatzer sarà la punta dell’Italia nello slalom maschile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Dopo il settimo posto conseguito tre settimane fa in occasione dell’esordio stagionale avvenuto nel gigante di Soelden, il 27enne altoatesino andrà a caccia di risposte ben più confortanti, cimentandosi nella prima gara tra i pali stretti in questa annata agonistica.

Si preannuncia un impegno decisamente probante nella giornata di domenica 15 novembre: la prima manche è in programma alle ore 10.00, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.00. Alex Vinatzer si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 17: dovrà fare i conti con il rovinato manto nevoso finlandese e contenere il distacco, per poi andare all’attacco nella seconda parte di gara.

Alex Vinatzer sarà l’unico italiano a partire tra i primi trenta, per gli altri azzurri l’obiettivo sarà quello di provare a entrare nella top-30 e meritarsi così la qualificazione alla seconda manche. Andranno seguiti Tommaso Saccardi (pettorale numero 39), Edoardo Saracco (42), Matteo Canins (49), Tobias Kastlunger (51), Corrado Barbera (67) e Matteo Bendotti (78).

Il programma di giornata prevede che i primi 15 scattino 30 secondi dopo la conclusione della prova dell’atleta che li precede, poi si scenderà a 20 secondi dopo il termine della gara dello sciatore precedente tra il numero 16 e il numero 30, a seguire si partirà subito dopo che il precedente contendente avrà tagliato la linea del traguardo. Previste paura di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30, 55.

Di seguito i pettorali e gli orari di partenza degli italiani, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (per la prima manche) e RaiSportHD (per la seconda manche); prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SLALOM MASCHILE LEVI 2026

Domenica 15 novembre

Ore 10.00 Slalom maschile a Levi, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.00 Slalom maschile a Levi, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PETTORALI E ORARI DI PARTENZA ITALIANI SLALOM LEVI

Alex Vinatzer, pettorale numero 17: ore 10.25 circa.

Tommaso Saccardi, pettorale numero 39: ore 10.53 circa.

Edoardo Saracco, pettorale numero 42: ore 10.56 circa.

Matteo Canins, pettorale numero 49: ore 11.03 circa.

Tobias Kastlunger, pettorale numero 51: 11.05 circa.

Corrado Barbera, pettorale numero 67: 11.24 circa.

Matteo Bendotti, pettorale numero 78: 11.33 circa.

Stimata una durata di prima manche di un minuto circa. I primi 15 scattano 30 secondi dopo la conclusione della prova dell’atleta che li precede, poi si scenderà a 20 secondi dopo il termine della gara dello sciatore precedente tra il numero 16 e il numero 30, a seguire si partirà subito dopo che il precedente contendente avrà tagliato la linea del traguardo. Previste paura di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30, 55.

PROGRAMMA SLALOM LEVI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la prima manche, gratis e in chiaro; RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM LEVI: I PETTORALI DI PARTENZA

1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Head

6 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

9 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

11 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Van deer

12 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

13 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

14 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

15 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

16 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

18 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

19 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Nordica

21 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR

22 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

23 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

24 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

25 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

26 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Nordica

27 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

28 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Van deer

29 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

30 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

31 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

32 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

33 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

34 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Voelkl

35 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

36 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

37 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

38 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

39 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

40 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Nordica

41 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

42 6294499 SARACCO Edoardo 2003 ITA Head

43 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

44 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head

45 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

46 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

47 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

48 6534291 PALMQUIST Jevin 2007 USA Atomic

49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

50 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

51 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

52 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

53 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head

54 6533766 HODER Maximilien 2005 USA Head

55 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

56 423039 KVAEL Elias Hartford 2007 NOR Head

57 6532584 UNDERHILL Bradshaw 2000 USA

58 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

59 6301085 KOYAMA Takayuki 2001 JPN Head

60 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

61 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

62 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

63 54766 HEINE Oscar 2003 AUT Head

64 203049 ZERHOCH Dominik 2001 GER Voelkl

65 6533260 PALMQUIST Camden 2003 USA

66 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar

67 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

68 6533474 PALAMARAS Nickco 2004 GER Atomic

69 512396 LUETOLF Joel 2000 SUI Atomic

70 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

71 422767 SOEVIK Christian Oliveira 2001 BRA Head

72 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

73 221674 CARRICK-SMITH Zak 2007 GBR Van deer

74 320367 PARK Jeyun 1994 KOR Rossignol

75 422824 REMSOEY Mikkel 2002 NOR Fischer

76 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

77 20463 CORNELLA GUITART Xavier 2001 AND

78 6293773 BENDOTTI Matteo 2001 ITA Dynastar

79 481932 MOSESOV Gleb 1998 ARM

80 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

81 180890 SIRVIO Salomo 2001 FIN Atomic

82 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Atomic

83 40676 HEAYDON Henry 2001 AUS Fischer

84 180864 TORVINEN Turo 2000 FIN Atomic

85 180917 SARAVUO Erik 2003 FIN Atomic

86 180924 KEMPPAINEN Jesperi 2004 FIN Atomic