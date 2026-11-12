Tommaso Nencini si ritira e lancia la frecciata: “Le logiche del ciclismo superano merito e passione. Mestiere fragile”

Tommaso Nencini ha annunciato il proprio ritiro dal ciclismo professionistico: dopo un’annata agonistica con la Zalf Euromobil Fior (formazione Continental) e due stagioni con la Team Solution Tech – Vini Fantini / Solution Tech NIPPO Rali (compagine Professional), il 26enne toscano ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo. La sua ultima corsa disputata resterà la Veneto Classic dello scorso 18 ottobre, mentre l’ultima portata a termine rimarrà il Tour of Taihu Lake il 16 settembre.

Il nativo di Firenze ha vinto la Velika Nagrada Novega Mesta (corsa slovena di livello 1.2) e il SAKAI International Criterium (evento nazionale in Giappone) nel corso del 2026, mentre lo scorso anno prese il via alla Milano-Sanremo, unica Classica Monumento in cui è riuscito a indossare il pettorale di partenza. L’addio al professionismo è stato dato ufficialmente nella giornata odierna, senza risparmiarsi dal tirare alcune frecciatine all’ambiente.

Il suo post sui social incomincia in questo modo: “Ci sono traguardi che tagli con le braccia al cielo e altri che arrivano in silenzio, quando meno te lo aspetti e soprattutto quando non vorresti. Se me lo avessero chiesto qualche mese fa, avrei risposto che la mia storia con questo sport non era ancora finita. Avevo ancora chilometri nelle gambe, la stessa fame di sempre e la convinzione di poter dire ancora la mia in gruppo. Purtroppo, le logiche del ciclismo moderno spesso seguono strade diverse da quelle del merito e della passione pura; le porte si chiudono improvvisamente e ti ritrovi a fare i conti con un finale che non hai scelto tu. Fa male, inutile nasconderlo“.

L’ormai ex ciclista ha poi proseguito: “Difficile accettare che un ciclo si interrompa quando senti di avere ancora così tanto da dare. Ma guardandomi indietro, capisco che la bellezza di questo sport non sta solo in un contratto firmato o in una casacca da indossare, ma in tutto ciò che mi ha lasciato dentro. Il ciclismo mi ha insegnato la disciplina, il valore del sacrificio, a soffrire in silenzio e a rialzarmi ogni volta che l’asfalto mi ha ricordato la fragilità di questo mestiere. Mi ha regalato amici che sono diventati fratelli, tecnici e massaggiatori che hanno creduto in me, e tifosi capaci di farti sentire importante anche a chilometri da casa“.