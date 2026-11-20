ArcoPrecisione
Tiro con l’arco: molto bene gli arcieri azzurri nelle prime battute della Coppa del Mondo a Strassen
I primi segmenti dei ranking round della seconda tappa della Coppa del Mondo Indoor 2026-2027 di tiro con l’arco sono andati in archivio a Strassen, in Lussemburgo, dove molti degli arcieri più bravi del pianeta sono impegnati nelle gare al chiuso. Ottimi riscontri per l’Italia.
Arco ricurvo
Ottime notizie dall’unico rappresentante azzurro in gara: Alessandro Paoli chiude al 6° posto il ranking round con lo score di 586/600, in una graduatoria che ha visto lo statunitense Nicholas D’Amour e il messicano Matias Grande primeggiare a 594/600.
Arco compound
Al maschile il turco Batuhan Akcaoglu si porta a casa uno spaventoso 600/600. Bene Lorenzo Gubbini: l’italiano chiude momentaneamente sesto con 596/600. Elia Fregnan completa la sua performance in 17esima posizione a 585, in attesa degli altri compagni di squadra.
Fra le donne è la fuoriclasse britannica Ella Gibson a comandare, per ora, con 597/600 a referto. Dietro di lei c’è una solidissima Giulia Di Nardo a 594. Positive anche le prestazioni di Elisa Roner, nel gruppo del 9° posto a 584, e Maria Andrea Virgilio, 17esima a 559.
Domani, nella mattinata lussemburghese, verranno completati tutti i ranking round in agenda e successivamente inizieranno a svolgersi i primi scontri ad eliminazione diretta per delineare il tabellone verso le finali della giornata domenicale.