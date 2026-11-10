Tiro con l’arco, Italia eliminata agli ottavi nel Mixed Team. Stati Uniti in trionfo alle Olimpiadi Giovanili

Si chiude senza acuti l’avventura degli arcieri azzurri impegnati presso l’Abdoulaye Wade Stadium di Dakar in occasione delle Olimpiadi Giovanili 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

Dopo aver mancato l’appuntamento con il podio nelle rispettive gare individuali in Senegal, Matilde Manini e Niccolò Mazzuoli sono usciti di scena al primo turno nella prova a coppie miste di ricurvo venendo battuti con il punteggio di 5-1 (38-38, 38-35, 40-35) dal binomio turco composto da Dunya Yenihayat (oro individuale) e Muhammet Musab Gulay.

Il Mixed Team Event è poi entrato nel vivo nella sessione pomeridiana con le fasi finali del tabellone a eliminazione diretta, in cui gli statunitensi Yeeun Whang e Aarya Arun hanno trionfato sconfiggendo in semifinale la Corea del Sud allo shoot-off ed in finale la Francia di Aurane Lapouge e Mael Lamouret per 5-1. Bronzo ai sudcoreani Kim Sumin e Lee Jiho, che hanno rifilato un netto 6-0 alla Turchia.