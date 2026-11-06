Tiro a volo, Diana Bacosi approda in finale ai Mondiali nello skeet! Azzurre di bronzo nella classifica a squadre

Diana Bacosi approda in finale ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo nello skeet femminile: a Doha, in Qatar, dopo i 125 piattelli delle qualificazioni l’azzurra è tra le migliori otto e nell’ultimo atto lotterà per conquistare anche uno dei tre pass non nominali per Los Angeles 2028. L’Italia conquista anche la medaglia di bronzo a squadre.

Dopo i 125 piattelli regolamentari delle qualificazioni chiude in solitaria al primo posto la britannica Amber Jo Rutter, con 123, mentre due tiratrici si contenderanno allo spareggio il secondo posto a quota 122, ovvero la transalpina Noemie Battault e la cinese Jiang Chaoyu.

Chiudono a quota 121 le altre tiratrici che approdano in finale, e che si giocheranno le posizioni dalla quarta all’ottava allo shoot-off, tra le quali c’è anche l’azzurra Diana Bacosi, in coabitazione con la kazaka Assem Orynbay, le cinesi Che Yufei e Yiting Jiang, e la slovacca Monika Stibrava.

Sono dunque 6 i Paesi che lotteranno per i 3 pass olimpici non nominali (massimo uno per Nazione): Italia, Gran Bretagna, Francia, Cina, Kazakistan e Slovacchia. Eliminate le altre due italiane in gara: Martina Bartolomei termina al 15° posto a quota 118/125, infine Sara Bongini si classifica 37ma con 113/125.

Nella classifica a squadre la medaglia d’oro va alla Cina, che si impone nettamente con 364/375, mentre la piazza d’onore va alla Gran Bretagna, che termina al secondo posto a quota 353/375, beffando per un solo piattello l’Italia, che sale sul gradino più basso del podio e centra il bronzo con 352/375.