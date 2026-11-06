Lacrosse, doccia fredda per l’Italia agli Europei sixes femminili: secca sconfitta ai quarti con la Germania

Brusco risveglio per l’Italia agli Europei 2026 di lacrosse femminile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo aver conquistato il primo posto nel girone da imbattute (vincendo contro la quotata Irlanda e le più abbordabili Svezia, Svizzera e Finlandia), si sperava che le azzurre riuscissero a mettersi in bella mostra nella fase a eliminazione diretta sui pratoni di Salou (Spagna), invece la nostra Nazionale ha sbattuto contro il muro tedesco ai quarti di finale.

La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Germania nella prima partita da dentro o fuori di questa manifestazione continentale, inchinandosi con il punteggio di 14-10. La compagine guidata da Andrea McTaggart resta fuori dalla zona medaglia e ora dovrà dare il massimo nel tabellone che metterà in palio il quinto posto, l’ultimo utile per qualificarsi ai Mondiali 2027, dove verranno assegnati i primi quattro pass per la rassegna a cinque cerchi. L’Italia tornerà in campo sabato 7 novembre (ore 13.00) per affrontare la perdente di Gran Bretagna-Polonia, mentre dall’altra parte del tabellone i Paesi Bassi attendono la perdente di Cechia-Irlanda.

L’Italia è andata sotto per 2-0 dopo tre minuti e mezzo per merito di Larissa Roth e Amelie Petersen, ma con le fiammate di Danielle Perfetto, Mia van der Steen ed Emily Ghazal ha pareggiato sul 3-3 dopo sei minuti. Nel giro di 103 secondi, però, le teutoniche hanno trovato la via della rete per tre volte (Delker, Kemps, Steyer) e si sono issate sul 6-3. Danielle Perfetto e Gabriela Chiappetta hanno provato a tenere le azzurre a contatto (6-8 dopo 17 minuti), ma la doppietta di Larissa Roth all’inizio del terzo parziale, seguita dalle fiammate di Schneider e Cvetkovic, hanno sancito il 12-7 e hanno nei fatti chiuso la contesa.

Nell’ultimo quarto c’è stato poco da fare e la rimonta si è rivelata impossibile: Elise Fawcett, Danielle Perfetto e Anna Rivetti hanno trovato la via della rete, ma Steyer e Delker hanno prontamente risposto, sancendo l’eliminazione delle azzurre. Tra le fila dell’Italia, la miglior marcatrice è stata Danielle Perfetto (4 reti), un gol a testa per Gabriela Chiappetta, Elise Fawcett, Emily Ghazal, Lauren Perfetto, Anna Rivetti e Mia van der Steen. A trascinare la Germania sono state le triplette di Payton Cvetkovic, Laura Delker e Larissa Roth, doppietta per Marlene Steyer.