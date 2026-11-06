Tiro a volo, azzurri fuori dalla finale dello skeet maschile ai Mondiali. Italia quinta a squadre

Non ci saranno italiani nella finale dello skeet individuale maschile ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar: tutti gli azzurri chiudono i 125 piattelli delle qualificazioni lontano dalle prime otto posizioni, e così l’Italia chiude fuori dal podio nella classifica a squadre.

Al termine dei 125 piattelli eguaglia il record del mondo, senza alcun errore, l’egiziano Azmy Mehelba, il quale va a precedere il danese Jesper Hansen, secondo in solitaria a quota 123. Alle loro spalle servirà lo spareggio per definire gli altri sei finalisti dal gruppo di otto tiratori a quota 122.

A giocarsi i sei pass per la finale saranno i cechi Tomas Nydrle e Daniel Korcak, il kuwaitiano Abdulaziz Alsaad, i finlandesi Eetu Kallioinen e Timi Vallioniemi, l’atleta individuale neutrale Kirill Makarov, il turco Muhammet Seyhun Kaya ed il cinese Yang Jiang.

Eliminati tutti gli azzurri al via, distanti dai piazzamenti utili per l’accesso all’ultimo atto: Tammaro Cassandro termina in 22ma piazza a quota 120/125, mentre Erik Pittini si classifica al 34° posto con 119/125, infine Gabriele Rossetti chiude in 40ma posizione a quota 118/125.

Nella graduatoria a squadre l’oro va alla Cechia, che si impone con lo score globale di 364/375, davanti alla Finlandia, all’argento a quota 362/375, mentre sale sul gradino più basso del podio la Turchia, terza con 360/375. Quarta posizione per la Cina con 359/375, mentre si classifica quinta l’Italia a quota 357/375.