Flavio Cobolli ha chiuso la propria avventura alle ATP Finals 2026 senza vittorie: la prima apparizione nel torneo di fine stagione, riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica, si è rivelata poco soddisfacente in termini di risultati per il 24enne romano, che ha perso in due set contro i tre avversari fronteggiati sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino. Il nostro portacolori ha perso contro il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Frances Tiafoe e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Ogni vittoria nel round robin viene premiata con 200 punti, ma purtroppo Flavio Cobolli non è riuscito a incrementare il proprio bottino e ha chiuso l’annata agonistica con 3.680 punti all’attivo. Presentatosi a Torino da numero 6 del mondo, l’azzurro ha subito il sorpasso da parte del francese Arthur Fils (ora sesto con 3.825 punti) ed è scivolato in settima piazza, ma ora rischia di retrocedere di un altro gradino e di concludere la stagione da numero 8 del mondo.

Flavio Cobolli ha prestato il fianco al possibile sorpasso da parte di Frances Tiafoe: se l’americano riuscirà a battere Medvedev nel confronto diretto in programma stasera, volerà a quota 3.790 punti e metterà la testa davanti al romano, che scenderebbe all’ottavo posto della graduatoria mondiale. Per rimanere settimo, l’azzurro dovrà tifare Medvedev.

Le prime quattro posizioni sono congelate, in questo ordine: il tedesco Alexander Zverev, il nostro Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, lo statunitense Ben Shelton. Medvedev chiuderà quinto se vincerà stasera o se perderà con Tiafoe, ma quest’ultimo non si qualificherà alla finale di Torino. Fils sarà sesto se Tiafoe non si qualificherà alla finale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Numero 7 con 3.790 punti se Tiafoe perde contro Medvedev.

Numero 8 con 3.790 punti se Tiafoe vince contro Medvedev.