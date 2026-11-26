Taekwondo
Taekwondo, Claudio Nolano: “Dell’Aquila vuole vincere le Grand Prix Final. Ha dovuto superare un paio di infortuni…”
Uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2026 del taekwondo internazionale sta per arrivare. Le Grand Prix Final di Astana sono infatti in rampa di lancio: l’evento di chiusura del circuito dei Grand Prix, che fra le loro tappe hanno visto anche lo start tenutosi a Roma lo scorso giugno.
In palio punti pesantissimi per la qualificazione olimpica, visto che per ogni singola categoria di peso (4 al maschile e 4 al femminile), posso accedere ai tabelloni solo i migliori 16 atleti del ranking olimpico, a differenza di quello che succede negli altri Grand Prix quando a ottenere la qualificazione di diritto sono i migliori 32.
Torneo di classificazione G-10, dal 27 al 29 novembre sui tatami kazaki, con 100 punti validi per il ranking al vincitore, 60 al secondo e 36 al terzo classificato: il doppio di quanto previsto in ciascuna delle tre tappe stagionali.
Fra gli atleti pronti a partecipare alla manifestazione, per l’Italia, vi saranno Vito Dell’Aquila (-58 kg) e Antonino Bossolo (K44 -70 kg, peraltro con il siciliano subito impegnato nella prima giornata di gare).
A fotografare la situazione e gli obiettivi azzurri ad Astana è stato il direttore tecnico Claudio Nolano che, al sito federale, ha affermato: “Antonino Bossolo ha sicuramente voglia di riscatto dopo un Mondiale in cui la prestazione è stata condizionata anche da un calendario particolarmente fitto”.
Su Dell’Aquila non nasconde l’obiettivo finale della trasferta in Kazakistan spiegando anche di una preparazione condizionata da qualche acciacco: “Vito Dell’Aquila dovrà affrontare un tabellone impegnativo e, nonostante due piccoli infortuni abbiano influito sulla preparazione, è un grande professionista e ha lavorato al meglio per arrivare pronto. L’obiettivo è vincere”.
Il pugliese, campione olimpico alle Olimpiadi di Tokyo, in stagione ha già raccolto due risultati importanti nei Grand Prix: la vittoria a Roma e il terzo posto a Muju, in Corea del Sud.