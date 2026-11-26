Sarà Vito Dell’Aquila l’unico rappresentante azzurro in gara nel World Taekwondo Grand Prix Final 2026, in programma tra sabato 28 e domenica 29 novembre presso il Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace di Astana. Grande attesa per il prestigioso eventi a inviti di classificazione G10 che metterà in palio un massimo di 100 punti per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Per la capitale kazaka si tratterà inoltre di una prova generale molto importante in vista del 2027, quando ospiterà i Campionati del Mondo Assoluti. La Finale del circuito olimpico Grand Prix riunisce 128 atleti di 36 Paesi, oltre alla Taekwondo Refugee Team, nelle otto categorie olimpiche: -58, -68, -80 e +80 kg maschili, -49, -57, -67 e +67 kg femminili.

L’accesso alla competizione è riservato esclusivamente ai primi 9 o 10 del ranking olimpico di novembre e ai finalisti delle tre tappe del Grand Prix 2026. Sabato 28 novembre andranno in scena le categorie maschili -68 e -80 kg e le categorie femminili -49, -57 e +67 kg, mentre domenica 29 novembre toccherà alla -58 kg e +80 kg maschile e alla -67 kg femminile.

Dell’Aquila, campione olimpico a Tokyo 2021, arriva ad Astana da quarto della lista dei selezionati con 93.76 punti nella -58 kg, ma in realtà aveva già ottenuto il pass vincendo il Grand Prix di Roma. Davanti al fuoriclasse pugliese nel ranking ci sono solamente l’iraniano campione iridato in carica Abolfazl Zandi ed i sudcoreani Eunsu Seo e Tae-Joon Park.