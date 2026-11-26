Tre partite, tre vittorie. La Nazionale italiana di Daniele Franceschini piega anche l’Uzbekistan e chiude il Gruppo E in vetta a punteggio pieno, dopo i successi su Giamaica e Costa d’Avorio nei Mondiali U17 2026. Gli Azzurrini, già qualificati ai sedicesimi, avrebbero potuto accontentarsi di un pari per blindare il primo posto, ma scendono in campo per prendersi tutto e lo fanno con una prova di grande carattere.

Sotto gli occhi del presidente FIFA Gianni Infantino, l’Italia parte forte e nel primo tempo non lascia scampo agli avversari. Casagrande sblocca il match, poi Croci firma il raddoppio dagli undici metri, glaciale al momento della battuta. Prima dell’intervallo ci pensa Corigliano a calare il tris e a chiudere virtualmente i conti: 3-0 al riposo. Un dominio assoluto, testimoniato dai numeri: l’Uzbekistan non inquadra nemmeno una conclusione nello specchio per tutti i primi 45 minuti.

La ripresa cambia volto al 65′, quando Cassano rimedia il secondo giallo e lascia gli azzurrini in dieci. L’Uzbekistan ne approfitta, spinge alto il baricentro, guadagna metri e trova la rete del 3-1 con Sadirjanov, che riapre per qualche minuto la partita. Ma la squadra di Franceschini non si scompone: si compatta, stringe i denti e difende con ordine il doppio vantaggio, fino al triplice fischio arrivato dopo 6 minuti di recupero.

Finisce così, con l’Italia che vola ai sedicesimi di finale, da capolista indiscussa del girone. In attesa delle ultime partite, la compagine tricolore è attualmente al terzo posto nella graduatoria delle migliori prime, alle spalle di Spagna e Corea del Sud. Gli azzurrini hanno buone possibilità di mantenere questa posizione e dovrebbero comunque chiudere tra le cinque migliori vincitrici dei gironi, affrontando così ai sedicesimi la sesta, la quinta o la quarta migliore terza classificata.