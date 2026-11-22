La Supercoppa è già alle spalle, ma Perugia ritrova subito un esame impegnativo a Piacenza. La sesta giornata di Superlega, in programma dal 20 al 22 novembre, propone anche Milano-Trento e offre alla Lube l’occasione di prolungare il percorso senza sconfitte in campionato. Nella seconda metà della classifica, Cuneo cerca il primo successo e Padova punta a dare seguito alle due vittorie consecutive. Domenica 22 novembre alle 17, all’Allianz Cloud, Allianz Milano e Itas Trentino cercano entrambe una ripartenza. I lombardi arrivano da due sconfitte consecutive e devono ricostruire il cambio palla: il 30% di ricezione positiva contro Civitanova ha limitato la distribuzione, aumentando il carico su Dermaux. Anche le condizioni di Otsuka, tenuto precauzionalmente a riposo nell’ultimo turno, saranno da valutare. Trento ha perso due volte contro Perugia, fra campionato e Supercoppa, e può cercare nel servizio la strada per togliere a Milano l’appoggio su Simon. Per Sbertoli sarà altrettanto importante mantenere attivi i centrali, evitando che l’attacco diventi troppo prevedibile sulle bande.

Il confronto di maggior richiamo si gioca domenica alle 18 al PalaBancaSport fra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia. Gli umbri si presentano con sei vittorie in altrettante gare di campionato e il primo trofeo stagionale, sostenuti dalla varietà delle soluzioni di Giannelli. Piacenza dovrà sporcare la ricezione per ridurre la velocità del gioco ospite e consentire al muro di organizzarsi contro Reggers e gli schiacciatori. Per la squadra di Boninfante servirà però anche maggiore precisione sul primo tocco: il 39% di ricezione positiva contro Verona rappresenta un margine di miglioramento decisivo per liberare Bovolenta e valorizzare Galassi.

Sempre domenica alle 18, all’Eurosuole Forum, la Cucine Lube Civitanova ospita la Tinet Prata di Pordenone. I marchigiani conservano l’imbattibilità in campionato, con cinque successi, e devono trasformare la delusione della finale di Supercoppa in nuova continuità. Il servizio resta un’arma per allontanare Alberini dalla rete e concentrare il muro su Klets. Prata, reduce dalla sconfitta nel recupero di Padova, dovrà contenere gli errori in battuta e distribuire meglio il peso offensivo: il contributo di Bergmann e Marttila sarà essenziale per evitare che il solo opposto debba sostenere l’attacco.

Alla Kioene Arena, domenica alle 18, Pallavolo Padova e Vero Volley Monza si affrontano con esigenze immediate di classifica. I veneti cercano il terzo successo consecutivo, forti di un attacco più equilibrato e delle alternative offerte a Behnezhad da Golzadeh, Leodolter e Orioli. Monza, condizionata dalle assenze, deve ritrovare incisività dopo il 36% offensivo contro Modena. Frascio sarà un riferimento importante, ma serviranno anche i primi tempi di Beretta e Petkov per alleggerire il lavoro degli attaccanti di palla alta. Chiude il programma Valsa Group Modena-Cisterna Volley, domenica alle 19 al PalaSport G. Panini. Gli emiliani, ancora privi di Roberto Russo, vogliono consolidare la qualità del cambio palla mostrata a Monza, dando continuità all’intesa fra Tizi-Oualou e i suoi attaccanti. Cisterna deve interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive: limitare gli errori e sfruttare Mazzone e Peng al centro saranno le condizioni per evitare un confronto affidato esclusivamente alle soluzioni più difficili di Barotto e degli schiacciatori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 22 novembre della sesta giornata di Superlega.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Domenica 22 novembre

Ore 17.00 – Allianz Milano vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su RaiPlay e VBTV

Ore 18.00 – Cucine Lube Civitanova vs Tinet Prata di Pordenone – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Pallavolo Padova vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su VBTV

Ore 19.00 – Valsa Group Modena vs Cisterna Volley – Diretta streaming su DAZN e VBTV