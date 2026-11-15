Perugia inscena una rimonta surreale e vince la Supercoppa Italiana! Giannelli direttore, Civitanova sciupa

Perugia ha conquistato la Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile, sconfiggendo Civitanova per 3-2 (21-25; 22-25; 25-22; 25-22; 15-13) in occasione della finale andata in scena al PalaRaschi di Parma. Dopo aver regolato Trento nell’attesa semifinale di ieri, i Block Devils si sono trovati sotto per 0-2 e 11-16, ma con le spalle al muro hanno saputo confezionare una rimonta strepitosa e hanno dettato legge al tie-break dopo due ore e mezza di autentica battaglia.

I Campioni d’Italia, d’Europa e del mondo hanno alzato al cielo il trofeo per la quinta volta consecutiva, l’ottava nella propria storia (tutte negli ultimi dieci anni, soltanto Modena e Trento hanno interrotto il dominio della corazzata umbra). La Lube, che ieri aveva travolto Verona in una semifinale a senso unico, si lecca le ferite, dopo aver accarezzato il sogno di tornare a fare festa in questa competizione a dodici anni di distanza dall’ultimo sigillo.

Simone Giannelli (4 punti) ha mandato in doppia cifra tutti i propri compagni: 16 punti a testa per l’opposto Ferre Reggers e lo schiacciatore Kamil Semeniuk, 14 marcature per il centrale Giovanni Sanguinetti, 13 per il martello Oleh Plotnytskyi e 10 per il centrale Agustin Loser. A Civitanova non è bastato uno straripante Aleksandar Nikolov (28 punti, 5 ace) sotto la regia del fratello Simeon, 16 punti (2 muri, 2 ace) per l’altro schiacciatore Mattia Bottolo, 15 marcature per l’opposto Eric Loeppky e 8 per il centrale Giovanni Gargiulo.

LA CRONACA DI PERUGIA-CIVITANOVA

I biancorossi sono stati bravi a recuperare uno svantaggio di 7-10 nel primo set e a pareggiare sul 12-12 con un ace di Nikolov, poi un mani-out e un muro di Bottolo hanno sancito il break (15-17) e la compagine marchigiana ha tenuto bene il vantaggio, ampliando con un muro di Klimes e un mani-out di Nikolov, fino alla chiusura firmata da Gargiulo.

I muri di Sanguinetti hanno permesso a Perugia di issarsi sul 9-6 nella seconda frazione, ma Civitanova ha saputo rimontare anche in questa occasione (16-16) e ha poi ribaltato la situazione con le stampatone di Bottolo e Gargiulo (16-18). Avanti per 21-22, un mani-out di Nikolov, un errore offensivo di Reggers e una sbavatura di Sanguinetti al servizio.

Gli ace di Bottolo e il muro di Simeon Nikolov hanno lanciato Civitanova sul 7-3 in apertura del terzo parziale, poi la stampatona di Klimes su Reggers e l’ace di Nikolov sembravano avere chiuso i conti (16-11). Civitanova si è imballata e Perugia ha lanciato la rimonta con Semeniuk, Bottolo, Plotnytskyi e Solè per il pareggio a quota 19. Mani-out di Plotnytskyi e ace di Semeniuk per l’allungo (21-19), poi Reggers firma un micidiale uno-due e il muro di Solè prolunga la contesa.

Il quarto set è stato giocato punto a punto fino al 21-20, poi un mani-out di Semeniuk e un primo tempo di Sanguinetti hanno lanciato Perugia sul 23-20, seguito dalla chiusura di Loser. Tie-break in bilico fino al 7-6, poi un diagonale stretto di Reggers e un primo tempo di Loser hanno lanciato gli umbri (10-7). La pipedi Semeniuk e i due primi tempi di Loser hanno chiuso i conti in favore della Sir.