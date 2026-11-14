Su che canale vedere in tv Perugia-Civitanova, Finale Supercoppa Italiana volley 2026: orario, programma, streaming

Sarà il PalaRaschi di Parma ad ospitare domani, domenica 15 novembre, la finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile: alle ore 18.00 a sfidarsi nell’ultimo atto saranno la Sir Susa Scai Perugia e la Cucine Lube Civitanova.

Nelle odierne semifinali, infatti, gli umbri hanno piegato in semifinale l’Itas Trentino in quattro set, imponendosi in rimonta per 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 30-28), mentre i marchigiani hanno regolato la Rana Verona con il netto punteggio di 3-0 (25-18, 25-13, 25-19).

La diretta tv del match valido per la finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile tra Perugia e Civitanova sarà prevista su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e VBTV, infine la Diretta Live testuale sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY MASCHILE

Domenica 15 novembre

18.00 Perugia-Civitanova – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY MASCHILE 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.