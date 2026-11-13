Volley femminile, le migliori italiane della 8ª giornata di A1. Egonu fa 32, Bracchi firma la rimonta. Meli sempre protagonista

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 8ª GIORNATA DI SERIE A1

PAOLA EGONU: 32 punti in quattro set e il premio di MVP nel successo della Numia Vero Volley Milano sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia. L’opposta mette a terra 29 palloni su 59, con il 49% di positività e il 37% di efficienza. Aggiunge tre muri e firma otto punti in fase break. Milano si affida a lei per il grosso del lavoro in attacco e ne ricava quasi la metà dei suoi punti nel fondamentale.

MARTINA BRACCHI: 22 punti nella rimonta dell’Omag Consolini Volley 1907, che risale da 0-2 e batte al tie-break la Savino Del Bene Scandicci. La schiacciatrice trova 21 volte il punto su 43 attacchi, con il 48% di positività e il 34% di efficienza, e aggiunge un ace. In ricezione soffre, con il 31% di positiva su 45 palloni, ma in attacco è, insieme a Rivero, il riferimento delle romagnole.

SONIA CANDI: Sei muri vincenti sui dieci della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nel 3-2 sulla Laica Cioccolato Uyba. La centrale ne aggiunge dieci in attacco, con il 50% di positività e il 35% di efficienza, e firma anche un ace. Diciassette punti complessivi, con un peso a muro che spicca in una partita decisa al tie-break.

CHIARA DE BORTOLI: Il 92% di ricezione positiva su 26 palloni, con il 65% di perfetta e nessun errore. Il libero della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia tiene questa qualità nell’arco di cinque set contro la Laica Cioccolato Uyba. È una delle chiavi della vittoria: con un primo tocco così preciso, Gray può coinvolgere con continuità anche le centrali.

GIORGIA FROSINI: Firma con 16 punti il successo esterno della CDA Volley Talmassons FVG sulla Cbf Balducci Hr Macerata. L’opposta chiude 13 attacchi su 31, con il 41% di positività e il 29% di efficienza, e fa male anche negli altri fondamentali: due muri e un ace. Sette dei suoi punti arrivano in fase break, un contributo importante per una squadra che fa suo il quarto set dopo aver ceduto nettamente il terzo.

STELLA NERVINI: prosegue la sua grande stagione, 12 punti e una prova pulita in seconda linea nel 3-0 della Reale Mutua Fenera Chieri su Il Bisonte Firenze. Mette a terra metà dei 24 palloni che attacca, con il 41% di efficienza, un solo errore diretto e una murata subita. Sui 17 palloni ricevuti chiude con il 58% di positiva e il 29% di perfetta, senza errori. Una partita solida nelle due fasi.

RAPHAELA FOLIE: Ben 7 punti con appena sei palloni da attaccare nel 3-0 della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara. La centrale ne chiude quattro, senza errori né murate subite, per il 66% sia di positività sia di efficienza. Due muri e un ace completano una prova in cui lascia il segno in tutti e tre i fondamentali.

DENISE MELI: Numeri da big, continuità impressionante sulle ali dell’entusiasmo della maglia azzurra. la centrale di Bergamo contribuisce a far svanire l’incubo della sconfitta contro Cuneo con la bellezza di 16 punti in 5 set. Meli chiude con 16 punti e il 68% in attacco. Aggiunge 4 muri pesanti e anche un ace per una prestazione da ricordare.