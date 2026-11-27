Alla fine dei conti, la seconda semifinale delle Finals di Coppa Davis, a Bologna, sarà tra Gran Bretagna e Spagna. Si attendeva la sfida con la Germania per gli iberici, invece a guastare i piani ci hanno pensato un Cameron Norrie in grande spolvero e l’estro del doppio formato da Henry Patten e Neal Skupski.

Quanto alla Spagna, invece, sono “bastati” Daniel Merida e Rafael Jodar contro l’Austria, anche se il secondo ci ha messo un set a “riavviare il sistema”, prima di travolgere Jurij Rodionov. Curiosamente, si ripete la semifinale del 2019 a Madrid, in quella che fu la prima edizione generata dalla riforma di Orlando che poi ha cambiato parecchie volte format (e anche quello attuale non è detto sia qui per restare). Il conto dei precedenti storici dice 8-7 Gran Bretagna e attraversa oltre un secolo di storia, visto che si va fino al 1921 e si attraversano quasi tutte le ere tennistiche da allora in avanti. La domanda di domani è: debutterà Carlos Alcaraz?

La semifinale di Coppa Davis 2026 tra Gran Bretagna e Spagna si giocherà domani alle ore 12:00. Sarà possibile Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO GRAN BRETAGNA-SPAGNA COPPA DAVIS 2026

Sabato 28 novembre

Ore 12:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

A seguire Doppio (eventualmente)

PROGRAMMA GRAN BRETAGNA-SPAGNA COPPA DAVIS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTennis+ e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport